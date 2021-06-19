Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, 'Söz konusu olan Türkiye’yse biz rahatız'
Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, “söz konusu olan Türkiye’yse biz rahatız” sözleriyle Türkiye'nin Afganistan'daki varlığını değerlendirdi.
Antalya Diplomasi Forumu’na katılan Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Türkiye’nin Afganistan’da üstleneceği rolü “söz konusu olan Türkiye’yse biz rahatız” sözleriyle değerlendirdi. Kureyşi, ABD’nin Afganistan’dan çekilme kararına ilişkin “Bunun sorumlu bir şekilde yapılması gerek. Eğer çekilme sistematik olmaz ve barış süreciyle birlikte ilerlemezse Afganistan’ın 1990’larda yaşananları tekrar yaşamasından endişe ediyoruz” dedi.
AA muhabirlerinin ABD’nin askerlerini Afganistan’dan çekmesine ve Türkiye’nin ülkede güvenliği sağlama rolünü üstlenmesine yönelik sorusu üzerine Kureyşi şunları söyledi: “Söz konusu Türkiye ise Pakistan bu konuda oldukça rahat. Türk askerleri, Dışişleri Bakanlığı ya da yönetimi fark etmez, biz bu konuda rahatız. Türkiye, NATO üyesi ve NATO Afganistan’dan çekilme kararı aldı. Erdoğan bu konuda bir açıklama yaptı. Bu konuda ne düşündüklerini anlamak istiyorum. Forum kapsamında Dışişleri Bakanı ile görüşeceğim. Cumhurbaşkanı ev sahipliğinde düzenlenecek resepsiyonda da kendisiyle bu konuda görüşebilir ve aklından geçenleri öğrenebilirim.” Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada Ankara’nın Kâbil Havaalanı’nın güvenliğini üstlenme önerisine işaretle, bu konuda Pakistan ve Macaristan’la işbirliğine değinmişti.
İlgili Haberler
- Stoltenberg "Türkiye Afganistan'da kalacak mı" sorusuna yanıt verdi
- Erdoğan’ın ‘Afganistan’da kalma’ planına CHP’li Çakırözer’den tepki: “Biden mutlu olsun diye Türkiye büyük güvenlik riski alıyor!”
- ABD'nin Afganistan'dan tamamen çekilme sürecini temmuzun ortalarında tamamlaması bekleniyor
Video Haberler
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler! O anlar kamerada
- Skandal olay! Muhtarlardan kiraladı, üretime geçti
- İstanbul'da tekme tokat meydan dayağı
- Çalılıkların arasında saklanırken yakalandı
- Sezgin Baran Korkmaz'dan videolu mesaj
- Yasağa uyulmadı, 182 bin lira ceza kesildi
- Yüzlerce heykel açık havada sergileniyor
- 3 metrelik dev yılan böyle yakalandı
- Korkmaz'dan 'Ahmet Kaya'lı mesaj
- Boğaz'da can pazarı: 1 ölü
En Çok Okunan Haberler
- Erkan Petekkaya'dan 'Kırmızı Oda' kararı
- Ünlü dizi senaristi yaşamına son verdi
- Süslü Sülüyü yüce divandan kurtarmak için...
- Erdoğan'ın dili sürçtü! Kürsüde 'Suriye' gafı
- Veyis Ateş 10 milyon euro istedi
- Veyis Ateş hakkında harekete geçildi
- SADAT'tan 'Onur Gencer' açıklaması
- Erdoğan kaybederse planı ne olacak?
- Çift doz 'BioNTech' şartı getirdiler
- Ziraat Bankası'ndan Demirören açıklaması