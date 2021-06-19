Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, 'Söz konusu olan Türkiye’yse biz rahatız'

19 Haziran 2021 Cumartesi, 04:00

Antalya Diplomasi Forumu’na katılan Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Türkiye’nin Afganistan’da üstleneceği rolü “söz konusu olan Türkiye’yse biz rahatız” sözleriyle değerlendirdi. Kureyşi, ABD’nin Afganistan’dan çekilme kararına ilişkin “Bunun sorumlu bir şekilde yapılması gerek. Eğer çekilme sistematik olmaz ve barış süreciyle birlikte ilerlemezse Afganistan’ın 1990’larda yaşananları tekrar yaşamasından endişe ediyoruz” dedi.

AA muhabirlerinin ABD’nin askerlerini Afganistan’dan çekmesine ve Türkiye’nin ülkede güvenliği sağlama rolünü üstlenmesine yönelik sorusu üzerine Kureyşi şunları söyledi: “Söz konusu Türkiye ise Pakistan bu konuda oldukça rahat. Türk askerleri, Dışişleri Bakanlığı ya da yönetimi fark etmez, biz bu konuda rahatız. Türkiye, NATO üyesi ve NATO Afganistan’dan çekilme kararı aldı. Erdoğan bu konuda bir açıklama yaptı. Bu konuda ne düşündüklerini anlamak istiyorum. Forum kapsamında Dışişleri Bakanı ile görüşeceğim. Cumhurbaşkanı ev sahipliğinde düzenlenecek resepsiyonda da kendisiyle bu konuda görüşebilir ve aklından geçenleri öğrenebilirim.” Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada Ankara’nın Kâbil Havaalanı’nın güvenliğini üstlenme önerisine işaretle, bu konuda Pakistan ve Macaristan’la işbirliğine değinmişti.

