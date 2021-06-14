Stoltenberg "Türkiye Afganistan'da kalacak mı" sorusuna yanıt verdi

14 Haziran 2021 Pazartesi, 18:30

NATO Zirvesi'nin sona ermesinin ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg açıklamalarda bulunuyor.

Stoltenberg, "Türkiye'nin Afganistan'da kalacak mı" sorusuna "Konuyu çalışıyoruz, Türkiye kilit rolde" diye yanıt verdi.

Stoltenberg'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"NATO liderleri, Afgan güçleri ile kurumlarını eğiterek ve finansal destek sağlayarak Afganistan'ın yanında yer almaya olan bağlılıklarını teyit etti.

Türkiye Afganistan'da kilit rol oynuyor ama henüz karar verilmedi."

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