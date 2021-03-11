Pakistan'da mahkeme TikTok'u yasaklama kararı verdi

11 Mart 2021 Perşembe, 15:59

Peşaver Yüksek Mahkemesinde, Pakistanlı yurttaşın TikTok'a karşı açtığı dava görüşüldü.

Pakistan Telekomünikasyon Ajansı (PTA) yetkililerinin de yer aldığı duruşmada, Hakim Kayser Raşid Han, TikTok'un "ülkenin kültürel değerlerine karşı müstehcenliği yaydığına" karar vererek, uygulamaya yüklenen videoların Pakistan toplumu için "kabul edilemez" olduğunu söyledi.

Duruşmada, PTA Direktörü Kamran Gandapur ise söz konusu içeriklerin yasaklanmasıyla ilgili TikTok yetkililerine talep gönderdiklerini ancak henüz "olumlu cevap" alamadıklarını aktardı.

Pakistan, Hindistan'ın ardından TikTok'u yasaklayan 2'nci Asya ülkesi oldu.