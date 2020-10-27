Pakistan’ın ardından İran’dan Fransa’ya tepki: Maslahatgüzarı bakanlığa çağırıldı
Fransa’nın İslam karşıtı tutumuna bir tepki de İran’dan geldi. İran, Dışişleri Bakanlığı’na çağırdığı Fransa'nın Tahran'daki maslahatgüzarına attıkları adımların kabul edilemez olduğunu iletti.
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam ile ilgili söylemlerine ilişkin Fransız makamların Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürlerin yayımlanmasını ısrarla savunmalarının kınandığı belirtildi. Fransa'nın Tahran'daki maslahatgüzarını, Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı.
Açıklamada, “Tahran yönetiminin Fransız makamların dünyadaki ve Avrupa'daki milyonlarca Müslüman'ın duygularını yaralayan adımlarını kınadığı ve bunun ‘kabul edilemez’ olduğunu Fransa Maslahatgüzarı Florent Aydalot'a” ilettiği kaydedildi.
PAKİSTAN’DA FRANSA’NIN BÜYÜKELÇİSİNİ ÇAĞIRMIŞTI
Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İslam karşıtı başlattığı kampanyalar ve Fransa'da Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerin devlet binalarına yansıtılmasıyla ilgili Fransa’nın İslamabad Büyükelçisi’nden izahat istediğini açıklamıştı.
Dışişleri sözcüsü, "Pakistan, ifade özgürlüğü kisvesi altında yapılan sistematik İslamofobiyi kınıyor" ifadelerini kullanmıştı.
NE OLMUŞTU?
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Conflans-Sainte-Honorine semtinde öldürülen öğretmen Samuel Paty’nin cenaze töreninde özgürlükleri savunmaya devam edeceklerini ifade ederek, Hz. Muhammed’e hakaret eden karikatürlerden vazgeçmeyeceklerini dile getirmişti.
Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki gün Fransa'da Hz. Muhammed karikatürlerinin kamu binalarının dış cephelerine yansıtılmasını eleştirerek, "Macron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var" sözleriyle tepki göstermiş, Fransız ürünlerini boykot etmeye çağırmıştı.
En Çok Okunan Haberler
- Son seçim anketi: Barajı üç parti geçiyor!
- Yoğun bakımda olan Muhittin Böcek için yeni açıklama
- AİHM, Kılıçdaroğlu’nu Erdoğan’a karşı haklı buldu
- Öcalan için çok konuşulacak iddia
- 6 kez kalbi durmuş!
- Bakan Zehra Zümrüt Selçuk hakkında suç duyurusu
- Cumhur İttifakı'na ekonomi anketi şoku
- Dolar 1.7 lira iken yazmıştı, 12 yıl sonra yeni açıklama
- AKP'nin İYİ Parti planını canlı yayında açıkladı
- Bahçeli'den sokak tehdidi
Video Haberler
- CHP'li vekil oğlu için koronavirüse yakalandı
- Sanatçıların “Cumhuriyet” videosunu Akpolat paylaştı
- Meclis'te kürsüye çıkarak, bıçakla kolunu kesti!
- Ten rengi değişen Çinli doktor normale döndü
- Çukur dizisinde Aleyna Çakır sahnesi
- TBMM'deki törende Bahçeli'nin hareketi dikkat çekti
- Jandarmadan köylülere biber gazı!
- İYİ Parti'de il başkanları, Özdağ için harekete geçti!
- İzmir'deki korkunç kaza anı kamerada
- Koronavirüs tedavisi gören İmamoğlu'ndan yeni mesaj
En Çok Okunan Haberler
- Son seçim anketi: Barajı üç parti geçiyor!
- Yoğun bakımda olan Muhittin Böcek için yeni açıklama
- AİHM, Kılıçdaroğlu’nu Erdoğan’a karşı haklı buldu
- Öcalan için çok konuşulacak iddia
- 6 kez kalbi durmuş!
- Bakan Zehra Zümrüt Selçuk hakkında suç duyurusu
- Cumhur İttifakı'na ekonomi anketi şoku
- Dolar 1.7 lira iken yazmıştı, 12 yıl sonra yeni açıklama
- AKP'nin İYİ Parti planını canlı yayında açıkladı
- Bahçeli'den sokak tehdidi