Pakistan’ın ardından İran’dan Fransa’ya tepki: Maslahatgüzarı bakanlığa çağırıldı

27 Ekim 2020 Salı, 13:56

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam ile ilgili söylemlerine ilişkin Fransız makamların Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürlerin yayımlanmasını ısrarla savunmalarının kınandığı belirtildi. Fransa'nın Tahran'daki maslahatgüzarını, Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı.

Açıklamada, “Tahran yönetiminin Fransız makamların dünyadaki ve Avrupa'daki milyonlarca Müslüman'ın duygularını yaralayan adımlarını kınadığı ve bunun ‘kabul edilemez’ olduğunu Fransa Maslahatgüzarı Florent Aydalot'a” ilettiği kaydedildi.

PAKİSTAN’DA FRANSA’NIN BÜYÜKELÇİSİNİ ÇAĞIRMIŞTI

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İslam karşıtı başlattığı kampanyalar ve Fransa'da Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerin devlet binalarına yansıtılmasıyla ilgili Fransa’nın İslamabad Büyükelçisi’nden izahat istediğini açıklamıştı.

Dışişleri sözcüsü, "Pakistan, ifade özgürlüğü kisvesi altında yapılan sistematik İslamofobiyi kınıyor" ifadelerini kullanmıştı.

NE OLMUŞTU?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Conflans-Sainte-Honorine semtinde öldürülen öğretmen Samuel Paty’nin cenaze töreninde özgürlükleri savunmaya devam edeceklerini ifade ederek, Hz. Muhammed’e hakaret eden karikatürlerden vazgeçmeyeceklerini dile getirmişti.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki gün Fransa'da Hz. Muhammed karikatürlerinin kamu binalarının dış cephelerine yansıtılmasını eleştirerek, "Macron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var" sözleriyle tepki göstermiş, Fransız ürünlerini boykot etmeye çağırmıştı.