Orhan Pamuk 'Atatürk'e saygısızlık' suçlamalarına yanıt verdi

13 Nisan 2021 Salı, 16:44

Orhan Pamuk'un raflarda yerini alan son romanı Veba Geceleri ile ilgili Mustafa Kemal Atatürk'e karşı küçük düşürücü ifadelerin yer aldığı iddia edildi.

Yapı Kredi Yayınları, söz konusu iddiaya ilişkin sosyal medya hesabından bir duyuru yayımladı:



"Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan, Orhan Pamuk'un Veba Geceleri romanında Atatürk'ü küçük düşürücü ifadelere dair iddia ve yorumların gerçeği yansıtmadığını kamuoyu ile paylaşmak isteriz" ifadelerine yer verilen açıklamada, "Yayınevimiz tarafından yayımlanan Orhan Pamuk'un Veba Geceleri romanında Atatürk'ü küçük düşürücü ifadelerin yer aldığına dair iddialar tamamen asılsızdır."

"SAYGI VE HAYRANLIKLA YAZILMIŞTIR"

Açıklamada "Veba geceleri kitabında yer alan Kolağası Kâmil karakteri, romanın geçtiği 'hayali' Minger adasının tüm vatandaşları tarafından bir halk kahramanı ve kurtarıcı olarak görülmektedir" ifadelerinin yanı sıra şunlar kaydedildi:

"Yazarımız Orhan Pamuk yeni kitabı hakkında bu haber ve yorumlar üzerine 'Üzerinde beş yıldır çalıştığım Veba Geceleri'nde imparatorlukların küllerinden kurulan milli devletlerin kahraman kurucularına ve Atatürk'e hiçbir saygısızlık yoktur. Tam tersi, roman bu özgürlükçü ve kahraman önderlere saygı ve hayranlıkla yazılmıştır. Kitabı okuyanların göreceği gibi Kolağası Kâmil halkın sevdiği, her şeyiyle olumlu bir kahramandır' değerlendirmelerini kamuoyu ile paylaşmak istemiştir."

KİM NE DEDİ?

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "Orhan Pamuk romanında Atatürk’le alay mı ediyor?" başlıklı yazısında, "Küçükken kargaları kovalardı' detayına bile yer vererek Atatürk’le alay ettiğini tartışmasız hale getiren Orhan Pamuk’un niyeti ve amacı nedir?" ifadelerini kullanmıştı.

Odatv’de konuk yazar Sevda Kaynar ise romanı şu sözlerle eleştirmişti: “Neden Nobel almış bir Türk yazarı o ülkenin içinde bulunduğu durumu es geçip, fikirleri ile gerçek kurtuluş çaresi olan bir büyük insanın, Mustafa Kemal Atatürk’ün hatırasına böyle edebi bir saldırı düzenler? Onun heykellerini yıkan meczuplara yazarın kendi yüksek seviyesinden yollanan bir onay değil de nedir bu?”