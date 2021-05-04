Pandemi birçok sektöre olduğu gibi tarıma da darbe vurdu

04 Mayıs 2021 Salı, 04:00

Türkiye’de tarımın zor durumda olduğunu söyleyen Çandır, “Çünkü uzun süredir 1 kazanmak için 1.5 harcamak zorunda kalmaktayız. Tarım uzun bir süredir toplu olarak fakirleşmektedir” uyarısında bulundu.

Antalya’nın tarım, turizm, hizmet ve ticarete dayalı bir ekonomiye sahip, büyük ölçüde kendi çabası, emeği ve riskleriyle baş başa yaşayan girişimci bir kent olduğunu kaydeden Ali Çandır, salgının en ağır darbe vurduğu sektörlerin tamamının Antalya’nın ağırlıklı sektörleri olduğunu belirtti. Antalya’nın tarımda da önemli üretici kentlerden olduğunu ekleyen Çandır, “Tarımda durum üretici ağırlıklı kentlerde olduğu gibi iç açıcı değil” yorumunu yaptı. Çandır şöyle konuştu:

“Bizim tarımdaki son iyi yılımız 2010’dur. O tarihten bu yana tarımdaki reel kazançlar sürekli düşmektedir. Bu yüzdendir ki uzun yıllardır tarımda hem toprak hem de insan kaybı yaşamaktayız.”

Tarımsal ihracatta da iç açıcı bir durumun olmadığını ifade eden Başkan Ali Çandır, ihracat artarken birim fiyatın düştüğünü vurguladı. Çandır, “Öyle ki kilogram başına sebze ihracat değerimiz 2011 yılı mart ayında 0.69 dolar iken 2021 yılı mart ayında 0.62 dolara gerilemiştir” diye konuştu. Tarımda kredi büyümesiyle karşı karşıya olduklarını da söyleyen Çandır, “Geçen yılın yaklaşık 2 kat üzerinde orana sahip olan bu krediler yatırıma değil, ayakta kalmak için kullanılmıştır. Yüksek faiz yüküne çare bekliyoruz” dedi.