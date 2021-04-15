Tarım ürünleri üretici fiyatlarında artış son 20 ayın zirvesine ulaştı

15 Nisan 2021 Perşembe, 04:00

“Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi, Mart 2021” raporuna göre, Tarım-ÜFE’de artış bir önceki aya (aylık) göre yüzde 2.52, aralık ayına (3 aylık) göre yüzde 8.39, 2020’nin aynı ayına (yıllık) göre yüzde 22.06 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 17.68 oldu. Ana ürün grubu bazında yıllık en fazla artış ise yüzde 38.68 ile lifli bitkiler, yüzde 38.65 ile turunçgiller ve yüzde 30.62 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar izliyor. Tarım-ÜFE’deki bu artışların önümüzdeki dönemde TÜFE’yi de etkilemesi bekleniyor.

ÜRETİMİ AZALIYOR

Yine TÜİK’in “Süt ve Süt Ürünleri Üretimi, Şubat 2021” raporuna göre, ticari süt işletmelerince şubat ayında 780 bin 524 ton inek sütü toplandı. 2020’nin aynı ayına göre toplanan inek sütü miktarı yüzde 1.5 azaldı. Bu kapsamda şubat ayında içme sütü üretimi yüzde 1.5, yoğurt üretimi yüzde 13.3, ayran üretimi yüzde 23.7, tereyağ üretimi yüzde 1.2 azaldı. İnek sütünden peynir üretimi ise yüzde 3 arttı. Ayrıca “Kümes Hayvancılığı Üretimi, Şubat 2021” raporuna göre şubat ayında tavuk eti üretimi 158 bin 715 ton, tavuk yumurtası üretimi 1,6 milyar adet oldu. Şubatta 2020’nin aynı ayına göre tavuk yumurtası yüzde 7.3, tavuk eti yüzde 8.2 azaldı.