Pandemi, deprem değil erkek şiddeti
Kadın Meclisleri’nin çağrısıyla “İstanbul Sözleşmesi’ni uygulatacağız” diyen kadınlar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü öncesinde, dün Kadıköy İskele Meydanı’nda bir araya geldi.
Açıklamada “Kadınlar her gün öldürülüyor. Bu yıl Pınar, Melek, Emine, Esma gibi, ismini sayamadığımız 152 kadın pandemi ya da deprem değil, erkek şiddeti ile öldürüldü. İstanbul Sözleşmesi uygulansaydı her biri hayatta olacaktı” denildi.
Kadın Meclisleri’nin çağrısıyla “İstanbul Sözleşmesini uygulatacağız” diyen kadınlar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü öncesinde, dün Kadıköy İskele Meydanı’nda bir araya geldi.
“Ölmek istemiyoruz”, “Asla Yalnız Yürümeyeceksin” dövizlerini taşıyan kadınlar “İstanbul Sözleşmesini uygulatacağız” pankartını açtılar.
Yapılan ortak açıklamada “Kadınlar her gün öldürülüyor. Bu yıl 269 kadın öldürüldü. 152 kadın şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi. Pınar, Melek, Emine, Fatma, Özlem, Esma.. İsimlerini sayamadığımız nicesi pandemi ya da deprem değil, erkek şiddeti ile öldürüldü. Bir gün içinde dört kadın öldürüldü. İstanbul Sözleşmesi uygulansaydı her biri hayatta olacaktı.”
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