Pandemi döneminde 5,2 milyon yeni milyoner türedi

23 Haziran 2021 Çarşamba, 13:16

Düşük faiz oranları ve hükümet teşvik paketlerinin desteğiyle yükselen borsalar ve konut fiyatları, 2020'de zenginlerin daha da zenginleşmesine ve servet eşitsizliğinin artmasına yol açtı. Geçen yıl dünya ekonomisinde büyük aksamalara neden olan pandemiye rağmen dünya genelindeki milyonerlerin sayısı 5.2 milyon arttı.

Independent Türkçe'nin Ben Chapman'ın haberinden aktardığına göre Credit Suisse, mülkiyeti hanehalklarında olan varlıkların toplam değerinin yüzde 7,4 artarak 28,7 trilyon dolar (yaklaşık 248 trilyon TL) 418,3 trilyon dolara (yaklaşık 3,6 katrilyon TL) yükseldiğini tahmin ediyor.

İsviçre merkezli yatırım bankasının raporu, 2020'de servet yaratımının "Covid-19'un getirdiği ekonomik sıkıntılardan tamamen bağımsız gibi göründüğünü" söylüyor.

BİR YILDA YÜZDE 10'LUK FIRLAMA

Credit Suisse, 2020'nin sonunda varlıklarının değeri 1 milyon dolar (yaklaşık 8,6 milyon TL) veya daha fazla olan yaklaşık 56,1 milyon kişi olduğunu tahmin ediyor. Bu, bir yılda neredeyse yüzde 10'luk bir fırlamaya denk geliyor.

Rapor, en büyük artışın en zengin bireylerin servetlerinde kaydedilmesiyle birlikte Covid-19'un servet eşitsizliğinin artmasına neden olduğunun altını çizdi. Aynı zamanda, daha az varlıklı olanlar, kadınlar ve dezavantajlı gruplar iş kayıplarından orantısız bir şekilde etkilenerek en ağır darbeyi aldı.

Raporu kaleme alan ve University'de ekonomist olan Anthony Shorrocks "Geçen yıl belirttiğimiz gibi, küresel servet bu kargaşa karşısında yerini korumakla kalmadı, aslında yılın ikinci yarısında hızla arttı" ifadelerini kullandı.

Fakat "Varlık fiyatlarındaki artışlar bir kenara bırakılırsa, dünya genelinde hanehalkı serveti düşmüş olabilir" diye de ekledi.

Credit Suisse, zengin ve fakir arasındaki genişleyen uçurumun muhtemelen pandeminin kendisinden ziyade hükümetlerin eylemlerinden kaynaklandığını söyledi.

KÜRESEL SERVET 5 YILDA YÜZDE 39 ARTABİLİR

Küresel servetin önümüzdeki 5 yıl içinde yüzde 39 daha artarak 2025 yılına kadar 583 trilyon dolara (yaklaşık 5 katrilyon TL) ulaşması beklenirken, milyoner sayısının yaklaşık yüzde 50 fırlayarak 84 milyona çıkması bekleniyor.

Credit Suisse'de uluslararası varlık yönetimi baş yatırım sorumlusu ve küresel ekonomi ve araştırma başkanı Nannette Hechler-Fayd'herbe şu ifadeleri kullandı:

"Hükümetlerin ve merkez bankalarının, pandemiden en olumsuz şekilde etkilenen kişi ve işletmeleri devasa gelir transferi programlarıyla ve faiz oranlarını düşürerek desteklemeye yönelik hamlelerinin, topyekun küresel krizi başarıyla savuşturduğu inkar edilemez."

Hechler-Fayd'herbe, şunları ekledi:

"Muhtemelen en büyük etkiyi yaratan merkez bankalarının faiz oranlarını düşürmesi oldu.

Hisse ve konut fiyatlarındaki yükselişin önemli gerekçelerinden biri bu. Bunlar hanehalkı serveti hesaplamalarımızda etkisini doğrudan gösteriyor.

Bölgesel dağılımda Kuzey Amerika ve Avrupa'nın 2020'de sırasıyla 12,4 trilyon ve 9,2 trilyon dolarlık (sırasıyla yaklaşık 107 ve 80 trilyon TL) artışla toplam servet artışının büyük kısmını elde ettiği görüldü."