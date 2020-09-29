“Pandemi döneminde çocuklara grip aşısı yaptırın”

29 Eylül 2020 Salı, 09:40

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Murat Cömert, grip aşısı hakkında açıklamalarda bulundu. Dr.Cömert, “İnflüenza virüsünün neden olduğu Grip hastalığı, genellikle Ekim ve Mayıs ayları arasında görülen bir hastalıktır. Grip hastalığı çok kolay bir şekilde kişiden kişiye bulaşabilmektedir. Bu bulaşma yolları; öksürme, hapşırma, yakın temas ile olmaktadır. Çocuklarda en sık görülen belirtileri yüksek ateş, burun akıntısı veya burun tıkanıklığının yanı sıra, boğaz ağrısı, baş ağrısı, halsizlik ve öksürük görülebilmektedir.” dedi ve ekledi; “Ayrıca grip çocuklarda, yaşlılarda ve kronik hastalığı bulunan insanlarda ağır seyredebilmektedir. Çocuklarımızı hastalıklardan korumanın en etkili yollarından biri aşılamadır. Her ülkenin kendine özgü bir aşı takvimi bulunmaktadır. Aşı takviminin dışında bulunan grip (inflüenza) aşısının içeriği her yıl yenilenmektedir. Grip aşısı bir önceki yılda en sık görülen inflüenza virüsü tiplerinden elde edilmektedir. Gripten korunmanın en etkili yollarından biri aşılanmaktır.”

HER YIL YAPILMALIDIR

Dr. Öğretim Üyesi Murat Cömert şöyle devam etti;

“İnflüenza virüsünün birçok alt tipinin olması ve virüsün sık mutasyona uğramasından dolayı grip aşısı her yıl yapılmalıdır. Grip aşısı yaptırmak yüzde 100 koruyucu olmamakla birlikte, çocukların hastalığı geçirmemesini veya daha hafif atlatmasına yardımcı olabilmektedir. Eskiden özelikle okula veya kreşe giden alerjik rinit, alerjik bronşiolit, sık orta kulak ilthabı geçiren, sık hastalanan çocuklarda grip aşılarını önermekteydik. Ancak pandemi süreciyle beraber yaklaşımımızda değişmiştir. COVİD-19 enfeksiyonu ile mücadelede kazandığımız tecrübeler göstermiştir ki, bu enfeksiyon özellikle yaşlılarda ve kronik hastalığı olanlarda daha ağır seyretmektedir.”

GRİP HASTALIĞININ TEDAVİSİNDE ANTİBİYOTİKLERİN YERİ YOKTUR

Dr. Öğretim Üyesi Murat Cömert; “Bunun yanı sıra COVİD-19 sağlıklı bireylerde de özellikle vücut direncinin düştüğü anlarda etkinliğini arttırmaktadır. Üstelik grip hastalığında görülen belirtiler COVİD-19 belirtileriyle birebir örtüşmesi nedeniyle de ayrı bir önem arz etmektedir. Bu yüzden okula giden çocuklarda grip aşısının yapılması grip hastalığının daha hafif geçirilerek vücut direncinin düşmesine engel olacaktır.

VÜCUT DİRENCİNİN DÜŞMESİNİN ÖNÜNE GEÇİLMELİDİR



Grip aşısı 6 aydan büyük tüm çocuklara yapılabilmektedir. 6 ay ve 36 ay arasında yarım doz yapılırken, 36 aydan büyük çocuklarda tam doz yapılmaktadır. Aşı 8 yaşından küçük çocuklarda ilk kez yapılacaksa birer ay arayla iki doz yapılması gerekirken, 8 yaşından sonra tek doz yapılması yeterli olacaktır. Aşı altı aydan küçüklere, ilk 3 ayındaki gebelere ve aşıya anafilaksi derecesinde alerjik reaksiyon gösteren bireylere yapılmamalıdır. Aşının yanı sıra hastalıktan korunmak için kalabalık ortamlardan uzak durmak ve hastalarla temas etmemek gereklidir. Ayrıca beslenme ve uyku düzenine dikkat edip vücut direncinin düşmesinin önüne geçilmelidir. Grip hastalığının tedavisinde antibiyotiklerin yeri yoktur, beslenmeye dikkat edilmesi bol sıvı tüketilmesi ve istirahat edilmesi yeterlidir.” şeklinde konuştu.