Pandemi ile birlikte yıllık 15 milyon Avro'luk pazar için Terfi ile anlaşma yapıldı
Pandemi sonrası hızla büyüyen günlerde dünyaca ünlü işveren markası ağı OneAgent, Türkiye’ye adım attı. Ürettiği hizmetlerle potansiyel çalışanların şirketlere katılmasını teşvik eden, çalışanların işyerine sadakatini ve çalışma mutluluğunu hedefleyen dünyaca ünlü OneAgent’ın 15 milyon Avro’luk Türkiye pazarındaki iş ortağı ödüllü projeleriyle bilinen Terfi İşveren Markası Ajansı oldu.
Koronavirüs pandemisi tüm dünyada iş ve çalışma anlayışlarını değiştirirken çalışanların eski motivasyonlarına kavuşmaları, yeni şartlara uyum sağlamaları için global şirketler de harekete geçti.
Global markalara hizmet üreten dünyanın en büyük işveren markası ağı OneAgent, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, İngiltere, Danimarka, Polonya, Kanada, Hindistan, Arjantin, Brezilya, Japonya, Çin, Kore, Yeni Zellanda, Avustralya gibi 50’den fazla ülkede temsil ediliyor. IKEA, İntel, Allianz, Viacom, Unilever, Sodexho, Danone, Hudson, Procter & Gamble, Porche, Roche gibi markalara hizmet veren işveren markası iletişim ajanslarını çatısı altında bulunduruyor.
Terfi Ajans Başkanı Mehmet Onur, OneAgent networküne katılmalarının Türkiye’de sunulan hizmet standardının Avrupa normlarında olduğuna dair onay niteliğinde olduğunu belirterek şunları söyledi:
“Pandemi ile birlikte değişen iş anlayışları ve çalışan psikolojisindeki erozyonlar yeni bir dönemi önümüze getirdi. Şirketlerin insan kaynakları kavramına bakışları Avrupa’da kısa süre içinde hızla değişmek zorunda kaldı. Şirketler çalışanlarının eski verimlilik seviyelerine yeniden ulaşmak ve yeni çalışma düzeninde yeni iletişim stratejileri geliştirmek için işveren markası yatırımlarını artırdı. Avrupa ülkelerinde başlayan bu büyük değişim Türkiye’de de yaşanmaya başladı.
OneAgent, uzun süredir süren görüşmeler sonucunda uluslararası standartlarının tümünü karşıladığımızı onaylayarak Türkiye’de bizimle birlikte yürümek istedi. Global bir ağın içinde olmak bize gurur verdi. Önümüzdeki dönemde OneAgent’dan aldığımız güçle Türkiye’nin güçlü global markalarına da Dünya’nın her yerinde yerel yaklaşımla işveren markası iletişim hizmetleri vereceğiz.“
Ülkemizde şu anda yıllık 15 milyon Avro civarında ekonomi oluşturan işveren markası iletişim pazarının, önümüzdeki üç yıl içerisinde yıllık 50 milyon Avro’ya ulaşması bekleniyor. Dünya çapında yaklaşık 5 milyar Avro’nun üzerinde bir iş hacmi oluşturan işveren markası pazarının söz konusu pazar ile ilişkili etkinlik, eğlence, danışmanlık, reklam tanıtım gibi alanlar da değerlendirildiğinde yaklaşık 12 milyar Avroluk bir sirkülasyona ulaştığı bildiriliyor.
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