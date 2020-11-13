Pandemi kahramanları ve Yarbay Ali Tatar'ın adı Çankaya'da yaşayacak

13 Kasım 2020 Cuma, 13:14

İlçedeki park ve yeşil alan çalışmalarına büyük önem vererek projelerini birbiri ardına hayata geçiren Çankaya Belediyesi, 12 Kasım'da 3 yeni parkı daha hizmete açtı.

YARBAY TATAR’IN AİLESİ KATILDI

Ortak açılışların ilki, Aşağı Öveçler'de inşa edilen Yarbay Ali Tatar Parkı'nda yapıldı. Ergenekon kumpası sonucu aramızdan ayrılan Deniz Yarbay Ali Tatar'ın anısına yapılan parkın açılış töreninde konuşan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Biz biliyoruz ki bu ülkede demokrasi, Atatürk ve özgürlük yolunda yürümek zordur. O uğurda canlarını kaybeden nice yurtseverimiz var. Ali Tatar bu isimlerden biridir. Yarbay Ali Tatar Parkı’nı hizmete açmanın ve Çankaya’da adını yaşatacak olmanın onurunu yaşıyoruz" dedi.

Çankaya'da yatırımların, açılışların, temel atmaların hızla devam edeceğini vurgulayan Taşdelen, "Bugün 3 yeni parkımızın açılışını gerçekleştiriyoruz. Çankaya Belediyesi olarak pandemi koşulları veya herhangi bir zorluğu mazeret bilmeksizin açılışlarımızı yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu. Konuşmaların ardından Başkan Taşdelen, Tatar ailesi ve Gazeteci Müyesser Yıldız açılış kurdelesini birlikte kesti.

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ANISINA

Yarbay Ali Tatar Parkı'nın açılışın ardından ikinci tören, Yukarı Öveçler Mahallesi'nde yapımı tamamlanan on bin metrekarelik Sağlıkçılar Parkı'nda yapıldı. Pandemi döneminde halk sağlığı için canla başla çalışan ve hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanlarına adanan parkın açılışında konuşan Başkan Taşdelen, “Pandemi koşullarında sağlık emekçilerimizin verdiği mücadele çok anlamlı. Bu mücadelenin yaşatılması gerekiyor. Biz Çankaya Belediyesi olarak Çankaya’da yüzlerce değerli ismi yaşatıyoruz. Bu güzel parkımızla da sağlıkçılarımızın mücadelesini yaşatacağız" diye konuştu.

Sağlıkçılar Parkı’nın bölgede çok büyük bir ihtiyacı karşılayacağını vurgulayan Taşdelen şunları söyledi:

"Çankaya Belediyesi çalışır. Çankaya Belediyesi halkı için çalışır. Çünkü Mustafa Kemal’in bize rehberlik ettiği çok önemli bir sözü var ‘Tek bir şeye ihtiyacımız var çalışkan olmak’ Biz çalıştığımızda, ürettiğimizde, halka hizmet ettiğimizde Mustafa Kemal’in yolundan yürüdüğümüzü göstermiş olacağız. Çünkü Cumhuriyet sevdalıları lafla sözle değil, eylemiyle pratiğiyle bunu hayata geçirmek zorundadır"

PANDEMİDE 146 SAĞLIK ÇALIŞANI HAYATINI KAYBETTİ

Başkan Taşdelen'in ardından konuşan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı da bu anlamlı parkın yapımında emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür etti. Pandemi döneminde 63'ü hekim olmak üzere 146 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğine dikkat çeken Fincancı, "Böylesine güzel bir parkta, halk sağlığı için açılan bu parkta sağlıkçılarımızın anısı yaşattığı için Başkan Alper Taşdelen'e ve Çankaya Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum" dedi.

YENİ PARKLARLA BOL YEŞİL ALAN

Aşağı Öveçler Mahallesi'nde 2 bin 200 metrekare alana kurulan Deniz Yarbay Ali Tatar Parkı kondisyon alanı, çocuk oyun alanı, basketbol sahası ve yeşil alanı ile dikkat çekiyor. 4 bin 614 metrekare toplam alanı bulunan Söğütözü'ndeki Mart'ın Sonu Bahar Parkı da 3 bin 945 metrekare yeşil alanı ve 170 ağacın da bulunduğu toplam 3 bin 643 bitkisiyle göz dolduracak. 9 bin 911 metrekare alana kurulan Sağlıkçılar Parkı’nın ise 7 bin 642 metrekare yeşil alanı bulunuyor. Ağaç, çalı grubu ve mevsimlik çiçeklerden oluşan 2 bin 898 bitkiyle süslenecek park, çocuk oyun alanı ve oturma gruplarıyla hizmet verecek.