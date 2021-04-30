Pandemide ölenler için gıyabi cenaze namazına müdahale: Gözaltına alındılar
Pandemide hayatını kaybeden işçiler için gıyabi cenaze namazı kılmak istenmesine polis cami içerisinde müdahale etti
'Emek ve Adalet Platformu' isimli oluşumun pandemide hayatını kaybeden işçiler için Üsküdar Mihrimah Sultan Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılma girişimine polis müdahale etti.
Polis ekiplerinin cami içerisine girerek gerçekleştirdiği müdahalede namaza katılan 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar emniyette ifade vermelerinin ardından akşam saatlerinde serbest bırakıldı.
Platformdan yapılan açıklamada, "1 Mayıs arefesinde, siyasal iktidarın pandemi politikalarında katledilen emekçiler için kıldığımız gıyabi cenaze namazına saldıran polisin gözaltına aldığı arkadaşlarımız serbest! Allahın evleri saltanatınızı ululama mabedi değil, hak sözün emekçilere yankısıdır, çiğnetmeyeceğiz!" ifadelerini kullanıldı.
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