Pandemi şartlarına dayanamayan TOY İstanbul veda ediyor

14 Eylül 2020 Pazartesi, 17:12

İstanbul'un önemli tiyatro mekânlarından TOY İstanbul, pandemi süreci ile oluşan şartlar nedeniyle kapılarını kapatacağını duyurdu.

Tiyatro Kooperatifi'nin "Acil önlem alınmazsa sektörün çöküşüne şahitlik edeceğiz" açıklamasından bir gün sonra kapanacağını duyuran sahne, 2016'dan beri faaliyet gösteriyordu.

Tiyatronun Twitter hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Kasım 2016 tarihinden beri devam eden serüvenimiz bugün sona eriyor. TOYİstanbul Pandemi süreci ile oluşan şartlar nedeniyle kapılarını kapıyor. Yolculuğumuzun başından bu yana bizleri yalnız bırakmayan tiyatro ekiplerimize, yazarlarımıza, yönetmenlerimize, oyuncularımıza, öğrencilerimize, tüm ekip arkadaşlarımıza ve tabi ki seyircilerimize çok teşekkür ederiz. Yeni yolculuklarda tekrar buluşmak ümidiyle…"

"NE DİYECEKSİNİZ, GEÇMİŞ OLSUN MU?"

TOY İstanbul’un kapanacağını duyurmasının ardından birçok isim paylaşım yaptı:

Ölmezsinizciler, Kültür Bakanlığı, yerel yönetimler; ne diyeceksiniz? Geçmiş olsun mu? Bana mı sordunuz açarken mi? Ne diyeceksiniz? Yazık... https://t.co/7eXIXihmjm — Şevket Çoruh (@sevketcoruh_) September 14, 2020

Üzücü . Çok güzel oyunlara ev sahipliği yapmıştı .Kapanan her sahne kentin hafızası için de kayıp aynı zamanda. https://t.co/XyfU63YMC7 — nedim saban (@nedimsaban) September 14, 2020

"Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir." demişti Atatürk... Hayat damarlarımız birer birer kopuyor gözlerimizin önünde :( https://t.co/6Y4GrHUec7 — Burak Göral (@goral_critic) September 14, 2020

??çok güzel oyunlar izlediğim çok güzel ve potansiyelli bir mekan veda ediyor İstanbul’a. Umarım temelli bir veda olmaz ancak ne olursa olsun pandeminin kültür-sanat sektörümüze ve emekçilerine getirdiği zorluğa gözlerini kapatan, gerekli desteği vermeyenler umarım görür bunları. https://t.co/vKySTZzXPF — Sercan Gidişoğlu (@SercanGidisoglu) September 14, 2020

Heyecanına ve emeğine çok yakından şahit olduğum bu değerli oluşumun her zaman yanındayız. @toy_istanbul kısa sürede nitelikli ve heyecan verici bir kültür yarattı.

Baslık bir veda olsa da yolculuk devam ediyor. Eksilmeden kimseyi geride bırakmadan yeniden buluşacağız. https://t.co/94dCdR7Hx2 — Mert FIRAT (@mert__firat) September 14, 2020

Çok üzüldüm, söylenecek fazla bir şey de yok. Hepimizin dilinde tüy bitti, acil durumdayız, tiyatrolar yaşasın diye.

Başka vedaların olmamasını dilemek dışında insanın elinden bir şey gelmiyor. https://t.co/tVulBw3b34 — Aykut Sezgi Mengi (@aykutsezgimengi) September 14, 2020

Tam da söylemeye çalıştığım buydu.

Kapanan ve kapanacak çok yer var. Ve birileri bunu bile isteye virüsü bahane ederek yapıyor.

Çünkü SANATTAN KORKUYORLAR https://t.co/Py1uhS0lF2 — Emrah Elçiboğa ?? (@emrahelciboga) September 14, 2020

Çok üzücü, çok. Yüreğimden bir parça kopuyor böyle haberler görünce. Ve biliyorum ne maddi kaynaklar nerelere gitti ve gitmekte bu ülkede. https://t.co/YLxxsUJPlX — Cem Davran (@cdavran) September 14, 2020

Onca emeği görmezden gelenler utanç duymuyorlar mı? Duymuyorlar. Bu bir veda olmayacak @toy_istanbul yeniden daha güçlü dirileceğiz. ?? https://t.co/jkeJweD60H — pervin bağdat (@pervinbagdat) September 14, 2020

Çok üzücü bir haber bu.Devletin sanatı,sanatçısını,sanat kurumlarını ve çalışanlarını desteklemesi gerekirken,var olabilmek için verilen mücadele bir utanç tablosu resmen.

Uçaklar,toplu taşıma araçları,düğünler ve organizasyonlar serbestken, bu yapılan haksızlık değil ambargodur. https://t.co/eUMlVP8mK8 — BirceAkalay (@BrcAkalay) September 14, 2020