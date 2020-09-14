Pandemi şartlarına dayanamayan TOY İstanbul veda ediyor

Toy İstanbul tiyatro sahnesi, pandemi koşullarına dayanamadığı için kapanma kararı aldığını duydurdu.

cumhuriyet.com.tr
14 Eylül 2020 Pazartesi, 17:12
Pandemi şartlarına dayanamayan TOY İstanbul veda ediyor
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İstanbul'un önemli tiyatro mekânlarından TOY İstanbul, pandemi süreci ile oluşan şartlar nedeniyle kapılarını kapatacağını duyurdu.

Tiyatro Kooperatifi'nin "Acil önlem alınmazsa sektörün çöküşüne şahitlik edeceğiz" açıklamasından bir gün sonra kapanacağını duyuran sahne, 2016'dan beri faaliyet gösteriyordu.

Tiyatronun Twitter hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Kasım 2016 tarihinden beri devam eden serüvenimiz bugün sona eriyor. TOYİstanbul Pandemi süreci ile oluşan şartlar nedeniyle kapılarını kapıyor. Yolculuğumuzun başından bu yana bizleri yalnız bırakmayan tiyatro ekiplerimize, yazarlarımıza, yönetmenlerimize, oyuncularımıza, öğrencilerimize, tüm ekip arkadaşlarımıza ve tabi ki seyircilerimize çok teşekkür ederiz. Yeni yolculuklarda tekrar buluşmak ümidiyle…"

"NE DİYECEKSİNİZ, GEÇMİŞ OLSUN MU?"

TOY İstanbul’un kapanacağını duyurmasının ardından birçok isim paylaşım yaptı:


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