Pandemi şartlarına dayanamayan TOY İstanbul veda ediyor
Toy İstanbul tiyatro sahnesi, pandemi koşullarına dayanamadığı için kapanma kararı aldığını duydurdu.
İstanbul'un önemli tiyatro mekânlarından TOY İstanbul, pandemi süreci ile oluşan şartlar nedeniyle kapılarını kapatacağını duyurdu.
Tiyatro Kooperatifi'nin "Acil önlem alınmazsa sektörün çöküşüne şahitlik edeceğiz" açıklamasından bir gün sonra kapanacağını duyuran sahne, 2016'dan beri faaliyet gösteriyordu.
Tiyatronun Twitter hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Kasım 2016 tarihinden beri devam eden serüvenimiz bugün sona eriyor. TOYİstanbul Pandemi süreci ile oluşan şartlar nedeniyle kapılarını kapıyor. Yolculuğumuzun başından bu yana bizleri yalnız bırakmayan tiyatro ekiplerimize, yazarlarımıza, yönetmenlerimize, oyuncularımıza, öğrencilerimize, tüm ekip arkadaşlarımıza ve tabi ki seyircilerimize çok teşekkür ederiz. Yeni yolculuklarda tekrar buluşmak ümidiyle…"
Veda... pic.twitter.com/WssJw8IsPD— toyistanbul (@toy_istanbul) September 14, 2020
"NE DİYECEKSİNİZ, GEÇMİŞ OLSUN MU?"
TOY İstanbul’un kapanacağını duyurmasının ardından birçok isim paylaşım yaptı:
Ölmezsinizciler, Kültür Bakanlığı, yerel yönetimler; ne diyeceksiniz? Geçmiş olsun mu? Bana mı sordunuz açarken mi? Ne diyeceksiniz? Yazık... https://t.co/7eXIXihmjm— Şevket Çoruh (@sevketcoruh_) September 14, 2020
Üzücü . Çok güzel oyunlara ev sahipliği yapmıştı .Kapanan her sahne kentin hafızası için de kayıp aynı zamanda. https://t.co/XyfU63YMC7— nedim saban (@nedimsaban) September 14, 2020
Güle güle @toy_istanbul— Kumbaracı50 (@Kumbaraci50) September 14, 2020
Çok üzgünüz... https://t.co/0YJwtC7rGV
"Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir." demişti Atatürk... Hayat damarlarımız birer birer kopuyor gözlerimizin önünde :( https://t.co/6Y4GrHUec7— Burak Göral (@goral_critic) September 14, 2020
??çok güzel oyunlar izlediğim çok güzel ve potansiyelli bir mekan veda ediyor İstanbul’a. Umarım temelli bir veda olmaz ancak ne olursa olsun pandeminin kültür-sanat sektörümüze ve emekçilerine getirdiği zorluğa gözlerini kapatan, gerekli desteği vermeyenler umarım görür bunları. https://t.co/vKySTZzXPF— Sercan Gidişoğlu (@SercanGidisoglu) September 14, 2020
Heyecanına ve emeğine çok yakından şahit olduğum bu değerli oluşumun her zaman yanındayız. @toy_istanbul kısa sürede nitelikli ve heyecan verici bir kültür yarattı.— Mert FIRAT (@mert__firat) September 14, 2020
Baslık bir veda olsa da yolculuk devam ediyor. Eksilmeden kimseyi geride bırakmadan yeniden buluşacağız. https://t.co/94dCdR7Hx2
Çok üzüldüm, söylenecek fazla bir şey de yok. Hepimizin dilinde tüy bitti, acil durumdayız, tiyatrolar yaşasın diye.— Aykut Sezgi Mengi (@aykutsezgimengi) September 14, 2020
Başka vedaların olmamasını dilemek dışında insanın elinden bir şey gelmiyor. https://t.co/tVulBw3b34
Tam da söylemeye çalıştığım buydu.— Emrah Elçiboğa ?? (@emrahelciboga) September 14, 2020
Kapanan ve kapanacak çok yer var. Ve birileri bunu bile isteye virüsü bahane ederek yapıyor.
Çünkü SANATTAN KORKUYORLAR https://t.co/Py1uhS0lF2
Çok üzücü, çok. Yüreğimden bir parça kopuyor böyle haberler görünce. Ve biliyorum ne maddi kaynaklar nerelere gitti ve gitmekte bu ülkede. https://t.co/YLxxsUJPlX— Cem Davran (@cdavran) September 14, 2020
Onca emeği görmezden gelenler utanç duymuyorlar mı? Duymuyorlar. Bu bir veda olmayacak @toy_istanbul yeniden daha güçlü dirileceğiz. ?? https://t.co/jkeJweD60H— pervin bağdat (@pervinbagdat) September 14, 2020
Çok üzücü bir haber bu.Devletin sanatı,sanatçısını,sanat kurumlarını ve çalışanlarını desteklemesi gerekirken,var olabilmek için verilen mücadele bir utanç tablosu resmen.— BirceAkalay (@BrcAkalay) September 14, 2020
Uçaklar,toplu taşıma araçları,düğünler ve organizasyonlar serbestken, bu yapılan haksızlık değil ambargodur. https://t.co/eUMlVP8mK8
Bu ve bundan sonra gelecek kapanma haberlerinin sorumlusu sizsiniz! @MehmetNuriErsoy @BeratAlbayrak @suleymansoylu @drfahrettinkoca #TiyatromuzÇöküşte https://t.co/bsB022VjLH— Barış Atay (@barisatay) September 14, 2020
Mezun olur olmaz ilk göz ağrımız Kenardakiler'i oynadığım,bir sürü güzel oyun izlediğim,Yalnızlar Kulübü ile hayatımın en güzel zamanlarını geçirdiğim yer artık yok.Çok üzgünüm çok...@toy_istanbul Böyle haberlerin çoğalmaması için #acilçözümçağrısı #tiyatromuzçöküşte https://t.co/ZA37Z03vrf— Ceren Taşci (@CerennTasci) September 14, 2020
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