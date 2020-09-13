Tiyatro Kooperatifi'nden yasaklara ilişkin açıklama: 'Özel tiyatrolar çöküyor'

13 Eylül 2020 Pazar, 15:27

Özel tiyatroların sorunlarını çözmek ve dayanışmak için bir araya gelen Tiyatro Kooperatifi bir basın açıklaması yaparak, Covid-19 tedbirleriyle birlikte özel tiyatroların çöküşe geçtiğini belirtti.

İstanbul İl Umumi Hıfzıssıha Meclisi, geçtiğimiz hafta salgına karşı alınacak yeni tedbirleri duyurmuştu.

Meclis, açık alanlarda yapılacak konser, gösteri, festival gibi etkinliklerin pazartesiden itibaren yasaklanacağını açıkladı.

Böylece İstanbul'daki tüm sahne faaliyetleri durdurulacak.

6 AYDIR GELİRLERİ YOK

Tiyatro Kooperatifi, mart ayındaki tedbir kararıyla özel tiyatroların temmuz ayına kadar tamamen kapatıldığını, bu alanda çalışan binlerce kişinin 6 aydır tek gelirlerinden mahrum kaldığını belirtti.

Kooperatifin açıklamasına göre alınan geçici önlemler ise yetersiz kaldı.

Açıklamada, son alınan kararla sahne sanatlarına destek amaçlı belediyeler ve özel sektörle birlikte üretilen açık hava sahnelerinin de yasaklandığı hatırlatılarak bunun "son umudu da tükettiği" vurgulandı.

''TİYATRONUN KINA GECESİ GİBİ GÖRÜLMESİ BİZİ DERİNDEN YARALADI''

"Salgın koşullarında toplumun her bir zerresi çeşitli ölçülerde yara almış ve almaya devam etmektedir. Ancak bu gibi olağanüstü koşullara çözüm üretmesi gereken yegâne yapı, devlet mekanizmasıdır" denilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Seyircimizin, oyuncularımızın ve emekçilerimizin sağlığı bizler için her şeyden önemli. Bu süreçte yapılan uygulamalarda bu hassasiyetimiz açıkça görülmektedir. Lakin Temmuz ayı itibarıyla, kontrollü serbestlik kapsamında Sağlık Bakanlığı’nca belirtilen tüm tedbir koşullarına uyulmasına rağmen; yayınlanan genelgeyle yasaklanan düğün, kına gecesi, nişan, nikah, sünnet düğünü vb. eğlencelere, “tiyatro” etkinliklerinin de salt eğlence olarak görülüp dahil edilmesi bizleri derinden yaralamıştır."

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Tiyatro Kooperatifi, salgın dönemine özel acil bir yardım fonu oluşturularak var olan krizin hafifletilmesi, sahne sanatlarının ayakta kalması için gereken maddi koşulların oluşturulması ve var olan sahnelerin ayakta kalabilmesi ve seyirciyle buluşabilmesi için salonlarda standardın oluşturulması gibi çözüm önerilerinde bulundu.

Kaynak: Independent Türkçe