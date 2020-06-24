Pandemi Y kuşağını vurdu
Denetim, vergi ve danışmanlık hizmetleri sunan KPMG’nin yaptığı “Covid-19 Tüketicinin Nabzı” anketi, pandeminin en çok Y kuşağını (1981-1996 arasında doğanlar) vurduğunu ortaya koydu.
Buna göre, araştırmaya katılanların yüzde 44’ü pandemi nedeniyle gelirlerinin düştüğünü söylerken, Y kuşağının gelir kaybı ise yüzde 47.7’yi buldu.
ABD’de 1000 tüketiciyle yapılan ankette öne çıkan bulgulardan bazıları madde madde şöyle:
- Katılımcılar hızlı ekonomik toparlanma konusunda umutlu değil. Çoğunluk, toparlanmanın 6 ay ve 2 yıldan fazla bir süre arasında gerçekleşeceğini öngörüyor.
- Gelir kesintileri veya iş kaybı yaşayan grubun yüzde 23 olduğu belirtildi. Bu grubun yaş ortalaması ise 51 olarak öne çıktı.
- Harcamalarını dramatik bir şekilde değiştirmeyen tüketicilerin oranı ise yüzde 45. Bu katılımcıların yaş ortalaması ise 44 oldu.
- Evlerine sığınıp tasarrufa devam edenler yüzde 27 oldu.
- Harcamaya hazır grup ise yüzde 5 ile sınırlı kaldı. En genç grup, ekonomi ile daha az ilgili olmalarına rağmen kategoriler arası çok rahat harcama yapan tüketiciler. Yaş ortalamaları ise 33.
Video Haberler
- Komünist Başkan'dan sağlık durumuna ilişkin video
- Eski YÖK Başkanı: FETÖ, ÖSYM’nin tüm sorularını çaldı
- İmamoğlu'ndan CNN muhabirine tepki
- Cüneyt Arcayürek, ölümünün 5. yılında anıldı
- Gece yarısı dehşetinin görüntüsü ortaya çıktı
- Çamura bulanan İstanbul Boğazı havadan görüntülendi
- TIR, hortumda böyle devrildi
- Esenyurt'ta korku dolu anlar! Sele böyle kapıldı
- Esenyurt'ta faciadan dönüldü!
- İstanbul'da hortumun ortasında dehşeti yaşadılar