Pandemi Y kuşağını vurdu

Denetim, vergi ve danışmanlık hizmetleri sunan KPMG’nin yaptığı “Covid-19 Tüketicinin Nabzı” anketi, pandeminin en çok Y kuşağını (1981-1996 arasında doğanlar) vurduğunu ortaya koydu.

cumhuriyet.com.tr
24 Haziran 2020 Çarşamba, 02:00
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Buna göre, araştırmaya katılanların yüzde 44’ü pandemi nedeniyle gelirlerinin düştüğünü söylerken, Y kuşağının gelir kaybı ise yüzde 47.7’yi buldu.

ABD’de 1000 tüketiciyle yapılan ankette öne çıkan bulgulardan bazıları madde madde şöyle:

  1. Katılımcılar hızlı ekonomik toparlanma konusunda umutlu değil. Çoğunluk, toparlanmanın 6 ay ve 2 yıldan fazla bir süre arasında gerçekleşeceğini öngörüyor.
  2. Gelir kesintileri veya iş kaybı yaşayan grubun yüzde 23 olduğu belirtildi. Bu grubun yaş ortalaması ise 51 olarak öne çıktı.
  3. Harcamalarını dramatik bir şekilde değiştirmeyen tüketicilerin oranı ise yüzde 45. Bu katılımcıların yaş ortalaması ise 44 oldu.
  4. Evlerine sığınıp tasarrufa devam edenler yüzde 27 oldu.
  5. Harcamaya hazır grup ise yüzde 5 ile sınırlı kaldı. En genç grup, ekonomi ile daha az ilgili olmalarına rağmen kategoriler arası çok rahat harcama yapan tüketiciler. Yaş ortalamaları ise 33. 

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