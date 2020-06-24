Pandemi Y kuşağını vurdu

24 Haziran 2020 Çarşamba, 02:00

Buna göre, araştırmaya katılanların yüzde 44’ü pandemi nedeniyle gelirlerinin düştüğünü söylerken, Y kuşağının gelir kaybı ise yüzde 47.7’yi buldu.

ABD’de 1000 tüketiciyle yapılan ankette öne çıkan bulgulardan bazıları madde madde şöyle: