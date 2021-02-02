Pangea Kitaplığı’ndan bir ‘İlk’!

02 Şubat 2021 Salı, 00:26

İlk, Pangea Kitaplığı’nın ilk öykü kitabı ve ilk öykü seçkisi. İthaki Yayınları’nın Bilimkurgu Kulübü ile ortaklaşa yürüttüğü bu projede hem bilimkurgu alanında yıllardır eser veren yazarlar hem de türe yabancı ama edebiyatta deneyimli isimler yan yana geliyor.

Seçkinin bir diğer özelliği tematik bir öykü derlemesi olması. “Başlangıç” teması ekseninde kurgulanan bu öyküler özellikle spekülatif kurgu konusuna meraklı okurları bambaşka dünyalara götürebilecek derinlikte.

Derlemede yer alan tüm yazarlar telif gelirlerini, erken yaşta kaybettiğimiz bilim insanı Özgen Berkol Doğan’ın adını yaşatma amacıyla kurulmuş bilimkurgu kütüphanesine bağışlayarak bu türün daha geniş kitlelere ulaşması için önemli bir adım attılar.

BİLİMKURGU İYİ Kİ VAR!

Derlemede yirmi bir öykü yer aldığını belirten Bülent Somay; hiçbirinin ‘kısa öykü’ türünün kestirmesine sapmadığına, bir ‘ilginç fikir’ + bir ‘şaşırtmaca’ = kısa öykü şablonuna sığınmadığına dikkat çekiyor:

“Ortaya attıkları ilginç fikirleri karşılarına alıp hesaplaşıyorlar, didikliyorlar, kurcalıyorlar; gerçek insanların bu fikirlerin gerçek olduğu bir dünyada nasıl yaşayabileceğini soruyorlar kendilerine. Hikâye anlatıyorlar. Masalcı dedeler ve nineler olma yoluna çıkıyorlar; yani edebiyattaki en zor işe kalkışıyorlar”.

Afşin Kum, Arzu Uçar, Aşkın Güngör, Burak Albayrak, Cem Akaş, Çağrı Mert Bakırcı, Feyza Hepçilingirler, Fuat Sevimay, İsmail Yamanol, Kadire Bozkurt, Mehmet Berk Yaltırık, Murat S. Dural, Müfit Özdeş, Onur Çalı, Onur Güzeldiyar, Öznur Babur, Pınar Duman, Selim Bektaş, Selim Erdoğan, Tuğrul Sultanzade, Volkan Yalçın derlemede yer alan yazarlar.

İlk / Yayına Hazırlayan: Burak Albayrak / İthaki Yayınları / 248 s. / 2021.