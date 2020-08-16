PAOK Başkanı'ndan Beşiktaş maçı öncesi gergin açıklama

16 Ağustos 2020 Pazar, 17:13

Türkiye ile Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de yaşadığı gerginlik, önümüzdeki günlerde Selanik'te oynanacak PAOK-Beşiktaş Şampiyonlar Ligi elemesine de yansıdı.

Fanatikliği ile bilinen PAOK Başkanı Ivan Savvidis, oyunculara mektup yazdı ve "Politika başka, futbol başka ancak Beşiktaş maçında şunu hatırlamalısınız; PAOK, tüm Yunanistan'ı temsil ediyor" ifadesi kullandı. Yaptığı yazılı açıklamada, "Yaşadığımız günlerdeki gelişmeler bu maçın önemini arttırıyor" diyen Başkan Savvidis'in açıklaması PAOK'un faşist taraftar grubu Neapolis arasında ise gergin ifadelerin kullanılmasına ve işin tehdite varmasına neden oldu.

Savvidis bir maçta sahaya belinde tabanca ile girmişti.

25 Ağustos'taki maç Selanik'te gercekleşecek ve kazanan takım tur atlayacak.