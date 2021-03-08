Papa, Erbil'de Aylan bebeğin babasıyla görüştü

08 Mart 2021 Pazartesi, 11:07

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, Irak'ın Erbil kentindeki temasları sırasında, Muğla'nın Bodrum ilçesinde lastik botun batması sonucu hayatını kaybeden Aylan bebeğin babasıyla bir araya geldi.

Açıklamada, Papa'nın, ailesini kaybeden Abdullah Kurdi'nin acısını dinlediği ifade edildi. Kurdi'nin ise ilgisinden dolayı Papa'ya teşekkür ederek, Aylan bebeğin tablosunu verdiği belirtildi.

Bodrum'da, 2 Eylül 2015'te Yunanistan'a geçmek isterken bindikleri lastik botun batması sonucu Suriyeli 3 yaşındaki Aylan Kurdi'nin yanı sıra ağabeyi ve annesinin de aralarında bulunduğu 5 kişi yaşamını yitirmişti. Aylan bebeğin hayatını kaybetmesi, uluslararası toplumun mülteci sorununa dikkatini çekmişti.