Papa Françesko’ya kurşunlu mektup

Katoliklerin ruhani lideri Papa Françesko’ya içinde üç adet kurşun bulunan mektup yollandığı açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
10 Ağustos 2021 Salı, 04:00
Papa Françesko’ya kurşunlu mektup
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Reuters’ın haberine göre, Papa’ya üç adet 9 milimetrelik kurşun ve Vatikan’daki mali operasyonlarla ilgili bir not bulunan mektup gönderildi. Postanede paket ve zarfları ayıran çalışanlar mektubu yetkililere bildirdi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Milano merkezli Affaritaliani gazetesinin haberinde, zarfın üzerinde Fransız posta pulu bulunduğu iddia edildi.


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