Papa Francis, Iraklı Şii dini lider Sistani ile görüşecek
Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Irak ziyaretinde Şii dini lider Ayetullah Ali Sistani ile görüşecek.
Salgının başından bu yana ilk kez İtalya dışına çıkmaya hazırlanan Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis’in, Irak ziyaretinin detayları netleşiyor. Papa Francis’in, Mart ayında gerçekleştireceği Irak ziyaretinde Iraklı Şii dini lider Ayetullah Ali Sistani ile bir araya gelmesi bekleniyor.
Irak’taki Keldani Katolik Kilisesi Patriği Louis Sako, görüşmenin iki dini lider arasında "formaliteleri olmayan" özel bir ziyaret olacağını söyledi. Sako, iki lider arasında “dünya barışı için insan kardeşliği” belgesinin imzalanmasının beklendiğini dile getirdi.
Papa Francis, Irak’ı ziyaret edecek olan ilk Papa olacak. Başkent Bağdat, Musul ve Ur kentini kapsayan ziyaretin 5-8 Mart tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanmıştı. Irak’ta 400 bin Hristiyan’ın yaşadığı ifade ediliyor.
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