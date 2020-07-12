Papa’dan Ayasofya açıklaması

12 Temmuz 2020 Pazar, 13:22

Katolik inancının ruhani lideri Papa Francis, haftalık pazar ayinini Aziz Peter Meydanı’nda gerçekleştirdi.

Papa Francis burada verdiği vaazde, Ayasofya’nın ibadete açılma kararı ile ilgili yaptığı açıklamada, “Aklım İstanbul’da. Ben Azize Sophia’yı düşünüyorum ve çok acı çekiyorum” ifadesini kullandı.

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmişti. Ardından AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya’nın Diyanet’e devrini öngören kararnameyi imzalamıştı.