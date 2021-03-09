Papa'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telgraf
Katoliklerin ruhani lideri, Irak ziyareti dönüşünde adetleri olduğu üzere hava sahasını kullandığı ülkelerin liderlerine birer telgraf gönderdi.
Irak'tan ayrıldıktan sonra Türk hava sahasını kullanarak Roma'ya ulaşan Papa Franciscus, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği telgrafında, şunları kaydetti:
"Irak'a Papa olarak yaptığım seyahatten Roma’ya dönerken Türk hava sahasına girdiğim şu esnada sizlere iyi dileklerimi sunuyor; Yüce Tanrı'dan size ve Türk halkına gani bereketler niyaz ediyorum."
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