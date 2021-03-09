Papa'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telgraf

Katoliklerin ruhani lideri, Irak ziyareti dönüşünde adetleri olduğu üzere hava sahasını kullandığı ülkelerin liderlerine birer telgraf gönderdi.

cumhuriyet.com.tr
09 Mart 2021 Salı, 11:16
Papa'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telgraf
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Irak'tan ayrıldıktan sonra Türk hava sahasını kullanarak Roma'ya ulaşan Papa Franciscus, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği telgrafında, şunları kaydetti:

"Irak'a Papa olarak yaptığım seyahatten Roma’ya dönerken Türk hava sahasına girdiğim şu esnada sizlere iyi dileklerimi sunuyor; Yüce Tanrı'dan size ve Türk halkına gani bereketler niyaz ediyorum."


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