22 Ekim 2020 Perşembe, 14:43

Sözcü’ye bir röportaj veren Jose Sosa kendisine duyulan güvene karşılık vermek istediğini ve transferin gerçekleşme sürecini anlattı. Sosa, “Başkan ve sportif direktörün bana olan güvenini gördüğümde gelmeyi istedim. Fenerbahçe gibi büyük ve saygıdeğer bir kulüpten bu değeri görmek, tercihimde önemli rol oynadı. Ben de performansımla bu güvene karşılık vermek ve Fenerbahçe'nin başarısı için en iyi performansımı sergilemek istiyorum. Futbolculuk kariyerim boyunca her zaman hedeflerim ve hayallerim oldu. Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşmem var ve bu süre içinde en yüksek hedeflere ulaşabilmek istiyorum” dedi.

PEROTTI'YE BURAYI ANLATTIM

Roma’dan Fenerbahçe’ye gelen vatandaşı Diego Perotti ile transfer öncesi görüştüğünü belirten Sosa, “Perotti ile kulüp ve şehir hakkında konuştuk. İnsanların bana ve aileme yaklaşımlarının ne kadar iyi olduğunu anlattım. Takımda bir Arjantinlinin daha olması benim açımdan güzel oldu” diye konuştu.

"EKSTRA SORUMLULUK"

Sosa, Fenerbahçe’de oynamanın kendisi için ekstra bir sorumluluk olduğunu ifade etti. Sosa, “Benim için bu ekibin içinde olmak başlı başına bir motivasyon kaynağı. Fenerbahçe gibi bir takımda oynuyorsanız ekstra bir sorumluluğunuz oluyor. Bu sorumlulukların bilincinde olmak benim için sahadaki en büyük motivasyon kaynağı. Tecrübe de bu sorumlulukların ele alınması için gerekli bir şey. Fenerbahçe'de bu olanakları bana sağladıkları için ve yüksek seviyede oynama şansı verildiği için çok mutluyum. Bu olanağı kullanmak benim için başlıca motivasyon”

PARA İÇİN GELMEDİM

Jose Sosa, Fenerbahçe’ye para için geldiği yorumlarına da tepkili. Arjantinli oyuncu, “Fenerbahçe daha yüksek ücret verdi yönündeki söylemler ise tamamen yalan. Ben Fenerbahçe'ye para için gelmedim. Beni tanıyan insanlar benim para için böyle bir şey yapmayacağımı biliyorlar. Bu benim kişisel kararım. Fenerbahçe'ye gelmeyi ben çok istedim. Fenerbahçe benim için kariyerimde yeni bir sayfaydı, bir şanstı. Bu şansı değerlendirmek istedim. Çok şükür bu yaşımda Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpteyim. Bunu da büyük ölçüde profesyonel yaşantıma borçluyum” diyor.

LUIZ GUSTAVO İLE EROL BULUT'A GİDİYORUZ

Tecrübeli orta saha oyuncusu teknik patron Erol Bulut ile iyi bir diyalogları olduğunu söylerken şu ifadeleri kullandı:



“Çok detaylı, çok bilgili hocalarla çalıştım ve Erol Hoca da bunlardan birisi. Biz oyun içindeyken hocalar gibi oyunu dışarıdan göremiyoruz. Bazı hocalar vardır gördüğü hataları 45 dakika bekler, soyunma odasında söyler. Ama daha zekice olanı Erol hocamızın da yaptığı gibi saha içinde anında müdahale etmesidir. Ben mutluyum; bu konuda en ufak bir yanlış olduğunda takımın en tecrübelileri olarak Luiz (Gustavo) ya da ben, Erol Hoca'nın yanına gidiyoruz. Bizimle paylaşıyor, biz de anında saha içinde müdahale ediyoruz.”

10 NUMARALAR ESKİSİ GİBİ DEĞİL

Sosa, futboldaki değişimden bir örnek verdi ve 10 numara oynayan futbolcuların artık özgür olmadığını vurguladı. Sosa, “Futbol fiziğe dayalı, dinamik, daha stratejik bir oyuna haline dönüştü. Her oyuncunun top rakipte olduğu an savunma yapması, daha fazla koşması gerekiyor. Artık 10 numaraların geniş özgürlük alanı kalmadı. Rakiplerin yaptığı hataları iyi analiz edip nasıl değerlendiririm diye düşünüyorum” dedi.

GOL VEYA ASİST HEDEFİM YOK

Daha önce Beşiktaş ve Trabzonspor formaları da giyen ve gittiği her takıma pozitif katkı yapan Sosa, Fenerbahçe’deki gol-asist hedefinin sorulması üzerine, ”Kariyerimin hiçbir zamanında kendime gol ve asist hedefi koymadım. Önemli olan takım olarak başarılı olmak. Takım arkadaşlarım gol attığında ya da asist yaptığında ben de mutlu oluyorum” yanıtını verdi.