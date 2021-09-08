Para karşılığında kadınları falakaya yatıran kargocunun konuşmaları ortaya çıktı

08 Eylül 2021 Çarşamba, 16:57

Kayseri'de kargo çalışanı Erkan T.'nin iş bulamayan kadınlarla para karşılığı anlaşarak, ayaklarını kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatırma görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde ayaklarını bağladığı kadınlara elindeki oklava ve plastik sopa ile vurduğu görülen Erkan T. hakkında soruşturma başlatıldı.

Kadınlarda güzel, çirkin ayrımı yapan Erkan T'nin, falakaya yatırdığı kadınlardan 'güzel' dediklerine 500 TL, 'çirkin' dediklerine ise 250 TL ödeme yaptığı öğrenildi.

'KIRMIZI KOLTUKTAKİ KADIN EŞİM'

Falaka olayıyla gündeme gelen Erkan T. katıldığı bir televizyon programında görünen kişinin kendisi olduğunu kabul etti. Videoların bir kısmının 12 yıl önce çekildiğini söyleyen Erkan T., kırmızı koltukta falakaya yatırdığı kadının eşi olduğunu söyledi.

"CANIN İLLAKİ YANACAK FALAKA BU"

Erkan T.'nin olduğu iddia edilen WhatsApp yazışmalarında ise yapacaklarını kadınlara detaylı bir şekilde anlattığı, "Canın illaki yanacak falaka bu" dediği, şaşırana ceza verdiği, toplam 1 dakikalık 4 mola hakkı olduğu, ağlamanın serbest, bağırmanın yasak olduğunu yazdığı öğrenildi.