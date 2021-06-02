Para milli atlet Muhammet Khalvandi'den Avrupa Şampiyonası'nda rekor
Milli Atlet Muhammet Khalvandi, turnuva rekoru kırarak altın, gülle atmada Muhsin Kaedi de bronz madalya elde etti.
Polonya'nın Bydgoszcz şehrinde düzenlenen Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nın ikinci gününde yarışlar tamamlandı.
Milli sporcumuz Muhammet Khalvandi, F57 kategorisi erkekler cirit atmada 45.72'lik atışıyla Avrupa rekoru kırarak altın madalya kazandı. Bir önceki Avrupa rekoru 38.55'lik derecesiyle Fransa'dan Marcelin Walico'ya aitti. Aynı atışta mücadele eden bir diğer atletimiz Musa Davulcu ise 29.48'le yedinci oldu.
F34 kategorisi erkekler gülle atmada mücadele eden Muhsin Kaedi de 10.86'lık atışıyla üçüncü olarak bronz madalyaya ulaştı.
Milli takım bu sonuçla yarışmadaki madalya sayısını 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 5'e çıkardı.
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