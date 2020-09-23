Para yoksa diploma da yok

23 Eylül 2020 Çarşamba, 08:27

Milletvekili aday adaylığı için 2015 yılında görevinden istifa eden 100 bin TL maaşlı rektörün ardından Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nde yaşanan ekonomik bunalımın faturası, yıllarca öğrencilere kesildi. Yönetimine kayyum atanan üniversitede çok sayıda öğrenci, bağış adı altında istenen 10 bin doları ödeyemediği için uçuş eğitimini tamamlayamayarak diplomasını alamadı.

Birgün'den Mustafa M. Bildircin'in haberine göre; YÖK, kurulduğu günden bugüne sorunlarla boğuşan kuruma 2018 yılında öğrenci almama cezası verince mali tablo daha da olumsuzlaştı. 16 Ekim 2019’da THK Üniversitesi’ne üç kayyım atandı. Kayyımlar, kaynak yetersizliğinden doğan sorunların çözümü için veliler ile 5 Mart’ta bir araya geldi. Pilotaj bölümü öğrencilerinden normal eğitim ücretine ek 10 bin dolar bağış talep edildi.

Veliler, eğitim ücretini ödediklerini belirterek 10 bin dolar bağış talebine tepki gösterdi. Üniversite yönetimi, “Biz kimseye bağış dayatmıyoruz. Gönüllü olanlar verebilir” dese de 10 bin dolar yatırmayan öğrencilerin uçuş eğitimi aksadı. Dersleri başarılı olan ancak 10 bin dolar bağış yapmayan öğrencilerin okulu, uçuş eğitimini tamamlayamadıkları için iki, üç yıl uzadı.

YANLIŞLAR ÖĞRENCİYE FATURA EDİLİYOR

THK Üniversitesi son sınıf öğrencisi, “Ailemin artık okula ödeyecek tek kuruş parası yok. Rektörün ve başkalarının yaptıklarını öğrenciye fatura ediyorlar” dedi. Üniversite yönetiminin, “Uçuşlar başarı sırasına göre yapılıyor” açıklamasının gerçeği yansıtmadığını savunan öğrenci, “Parayı yatıran önce uçuruluyor” diyerek yaşananları şöyle anlattı:

“Mezun olmam gerekirken, ‘Senin daha üç, dört senen var deniyor. Bağış vermezsek uçuşlarımızın uzayacağını mezun olamayacağımızı söylüyorlar. Bu haksızlıktır, hukuksuzluktur, adaletsizliktir. Kurum hiçbir şekilde okula maddi kaynak ayıramıyor. Eski yönetimin yanlışlarını öğrenciye fatura ediyorlar. Yeni gelen öğrencilerden gelecek parayla bizi uçurmaya çalışıyorlar o da yetmiyor.”

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PARAYI UÇURDULAR

Konuyu Meclis gündemine taşıyan İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan öğrencileri değil, parayı uçurdular” dedi. Türkkan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a şu soruları sordu:

1-Öğrencilerin THK Üniversitesi’ne ödedikleri öğrenim ücretleri, öğrencilerin nitelikli eğitim alarak mezun olmalarını sağlamakta mıdır? Kurumdaki öğrenim ücretlerinin yüzde kaçı eğitim ve uçuş masraflarına harcanmaktadır?

2- Mezun olamayan öğrenciler için 10 bin dolar oldukça yüksek değil midir?

3- 2014 yılı girişli pilotaj eğitimi alması gereken öğrencilerin sayısı kaçtır?

4- Şu an hali hazırda mezun olması gereken öğrencilerin aldıkları uçuş saati toplamı kaçtır? Kaç saat daha uçuş eğitimi almaları gerekmektedir?