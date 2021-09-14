Parasını alamayan işçi, şirketin kamyonlarını kepçeyle parçaladı

14 Eylül 2021 Salı, 00:49

Çalıştığı şirketten parasını alamayan iş makinesi operatörünün kamyonlarını parçaladığı iddia edilen video sosyal medyada tartışma yarattı.

KEPÇE İLE PARÇALANAN KAMYONLAR GÖRÜLÜYOR

İddiaya göre şantiyede çalışan kepçe operatörü maaşını alamadığı için park halindeki kamyonları parçaları.

Görüntülerde operatörün iş makinasıyla kamyonların üzerine gittiği ve kepçe ile de parçaladığı görülüyor.