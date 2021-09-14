Parasını alamayan işçi, şirketin kamyonlarını kepçeyle parçaladı
Çalıştığı yerden parasını alamayan bir jcb operatörü, şirkete ait kamyonları kepçe ile parçaladı.
Çalıştığı şirketten parasını alamayan iş makinesi operatörünün kamyonlarını parçaladığı iddia edilen video sosyal medyada tartışma yarattı.
KEPÇE İLE PARÇALANAN KAMYONLAR GÖRÜLÜYOR
İddiaya göre şantiyede çalışan kepçe operatörü maaşını alamadığı için park halindeki kamyonları parçaları.
Görüntülerde operatörün iş makinasıyla kamyonların üzerine gittiği ve kepçe ile de parçaladığı görülüyor.
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