Vinç operatörü, parasını alamayınca intihar girişiminde bulundu

05 Temmuz 2021 Pazartesi, 17:20

Bakırköy Ataköy Sahil’deki bir inşaatta sabah saatlerinde parasını alamadığını belirterek vince çıkan vinç operatörü, 8,5 saatlik uğraşın ardından ikna edildi.

Sabah saatlerinde vincin tepesine çıkıp intihar girişiminde bulunan operatörü gören yurttaşlar, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise hava yastıklarını açıp önlem aldı.

Müzakereci polis ekiplerinin yaklaşık 8,5 saat görüştüğü şahıs, ikna edilerek aşağı indirildi.



