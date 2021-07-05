Vinç operatörü, parasını alamayınca intihar girişiminde bulundu

Bakırköy Ataköy’de, vincin tepesine çıkarak intihar girişiminde bulunan vinç operatörü 8,5 saat sonra ikna edildi.

İHA
05 Temmuz 2021 Pazartesi, 17:20
Vinç operatörü, parasını alamayınca intihar girişiminde bulundu
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Bakırköy Ataköy Sahil’deki bir inşaatta sabah saatlerinde parasını alamadığını belirterek vince çıkan vinç operatörü, 8,5 saatlik uğraşın ardından ikna edildi.

Sabah saatlerinde vincin tepesine çıkıp intihar girişiminde bulunan operatörü gören yurttaşlar, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise hava yastıklarını açıp önlem aldı.

Müzakereci polis ekiplerinin yaklaşık 8,5 saat görüştüğü şahıs, ikna edilerek aşağı indirildi.


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