AYEDAŞ işçileri düşük zam dayatmasına karşı EnerjiSa önünde eylem başlattı

30 Haziran 2021 Çarşamba, 10:51

Toplu iş sözleşmesi (TİS) sürecinde olan İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (Ayedaş) işçileri, firmanın zam teklifini EnerjiSA Genel Müdürlüğü önünde toplanarak protesto etti.

Edinilen bilgiye göre sendika ile firma arasında yapılan görüşmelerde maaş zammı olarak yüzde 6 zam teklifinde bulunuldu.

Teklifi kabul etmeyerek sabah erken saatlerden itibaren bölge müdürlüklerinde buluşan işçiler, EnerjiSA Genel Müdürlüğü önünde toplandı.

Yapılan teklifi alkış ve sloganlarla protesto eden yüzlerce Ayedaş işçisinin bina önündeki bekleyişi sürüyor.



