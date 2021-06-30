AYEDAŞ işçileri düşük zam dayatmasına karşı EnerjiSa önünde eylem başlattı
AYEDAŞ işçileri, kendilerine dayatılan düşük maaş zammı teklifine karşı EnerjiSA Genel Müdürük binası önünde eyleme başladı.
Toplu iş sözleşmesi (TİS) sürecinde olan İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (Ayedaş) işçileri, firmanın zam teklifini EnerjiSA Genel Müdürlüğü önünde toplanarak protesto etti.
Edinilen bilgiye göre sendika ile firma arasında yapılan görüşmelerde maaş zammı olarak yüzde 6 zam teklifinde bulunuldu.
Teklifi kabul etmeyerek sabah erken saatlerden itibaren bölge müdürlüklerinde buluşan işçiler, EnerjiSA Genel Müdürlüğü önünde toplandı.
Yapılan teklifi alkış ve sloganlarla protesto eden yüzlerce Ayedaş işçisinin bina önündeki bekleyişi sürüyor.
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