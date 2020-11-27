Parçalı ay tutulması ne zaman?
Parçalı ay tutulması ne zaman, Türkiye’den görülecek mi? Bu sene üçüncü kez yaşanacak olan ay tutulması çıplak gözle izlenebilecek ancak Türkiye'den görülemeyecek.
30 Kasım 2020’deki Parçalı Ay Tutulması genel zaman ile 07.30-11.56 saatleri arasında gerçekleşecek. Tutulma Avrupa’nın kuzey batısı, Kuzey ve Güney Amerika, Avustralya, Asya, Atlantik Okyanusu’nun kuzeyi ve Pasifik Okyanusu’ndan görülebilecek.
2020’nin en önemli gök olayı ise 14 Aralık 2020’deki tam Güneş tutulması olacak. Ancak bu tutulma da Türkiye’den görülemeyecek.
Genel zaman ile 13.34-18.53 saatleri arasında gerçekleşecek tutulma, Güney Amerika, Antarktika, Pasifik Okyanusu, Atlantik Okyanusu’nun güneyi ve Afrika’nın güneydoğusundan izlenebilecek. Tutulmanın tam olarak görülebileceği tek kara parçası ise Güney Amerika. Güney Amerika’da da Arjantin olacak.
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