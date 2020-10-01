Paris Moda Haftası'nda protesto: 'Hepimiz Moda Kurbanıyız'

01 Ekim 2020 Perşembe, 12:17

Dün (29 Eylül), Paris’te gerçekleştirilen defileye iklim aktivisti damga vurdu. Mankenlerin podyumdan ayrılmasından sonra podyuma çıkan eylemci, “Hepimiz Moda Kurbanıyız” yazılı pankartıyla yürüdü.

Sakinliğiyle dikkat çeken eylemci önce etkinliğin bir parçası sanıldı. Kadın aktivist, izleyicilerin arasındaki Dior’un patronu Bernard Arnault’un da önünden geçerek podyumdan ayrıldı.

Eylemci hiçbir engellemeyle karşılaşmazken, Yokoluş Hareketi’nin Fransa sözcüsü, eylemi moda endüstrisinin çevre ve toplum üzerindeki etkisini kınamak için yaptıklarını ifade etti.

Şubat 2019’dan beri Londra Moda Haftası’ndaki protestolara öncülük eden Yokoluş İsyanı, moda endüstrisinin yol açtığı israfa vurgu yapan bir kampanyayı da bu hafta başlattı.

Kaynak: Independent Türkçe