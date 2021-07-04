Paris Saint Germain, Lionel Messi’ye teklifini iletti
Barcelona ile sözleşmesi sona eren Lionel Messi için Paris Saint Germain’in ilk teklini yaptığı belirtildi.
AS gazetesinde yer alan haberde, Paris Saint Germain’in Lionel Messi’yi transfer edebilmek için görüşmelere başladığı ifade edildi. Messi’nin Barcelona’ya imza atma ihtimalinin yüksek olmasına rağmen Fransız ekibinin Arjantinli oyuncunun menajerliğini yapan babasına teklifini sunduğu ve bir görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi.
BARCELONA ZOR DURUMDA
Katalan ekibinin başkanı Joan Laporta, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Lionel Messi’yi takımda tutabilmek için bazı oyuncuları göndermeleri gerektiğini söylemişti. Kulübün maaş bütçesinin şu anda gelirin yüzde 110’unu oluşturduğunu belirten Laporta, UEFA kuralları gereği bu oranın yüzde 70 olması gerektiğini ifade etmişti.
RAMOS YOLDA
Transfer sezonunda şu ana kadar Liverpool’dan Wijnaldum’u kadrosuna katan Paris Saint Germain’in Sergio Ramos’la da anlaştığı iddia edilmiş ve önümüzdeki günlerde resmi açıklamanın yapılacağı belirtilmişti.
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