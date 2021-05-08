Paris Saint Germain Neymar ile sözleşme yeniliyor

08 Mayıs 2021 Cumartesi, 10:04

L'Equipe'te yer alan haberde, sözleşmesi gelecek yıl sona erecek Neymar ile Paris Saint Germain'in yeni sözleme için anlaştığı ifade edildi. Resmi açıklamanın bugün yapılacağı belirtilirken sözleşmenin beş yıllık olacağı ve 2026'ya kadar geçerli olacağı kaydedildi.

REKOR KIRMIŞTI

Brezilyalı yıldız, 2017 yılında 222 milyon avro karşılığında Barcelona'dan Fransız devine transfer olmuştu. 2019 yılında takımın kötü gidişatı sebebiyle Neymar'ın takımdan ayrılmak istediği iddia edilmiş fakat yıldız oyuncu takımda kalmıştı. Neymar bu sezon ligde 15 maça çıkarken 7 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.