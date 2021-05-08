L’Equipe’ten Burak Yılmaz yorumu: “Savunulamaz”
Fransa Ligue 1’de Lens deplasmanından 3-0’lık galibiyetle ayrılan Lille, şampiyonluk yolunda büyük bir adım atarken Fransız L’Equipe gazetesi Burak Yılmaz için “Savunulamaz” yorumunu yaptı.
Bitime iki hafta kala Fransa Ligue 1’de Lille, deplasmanda Lens’i 3-0 mağlup ederek puanını 79’a yüksetti. Maç fazlasıyla en yakın takipçisi Paris Saint Germain ile puan farkını dörde çıkartan Lille, bu sezonki 23. galibiyetini aldı.
Karşılaşmada 2 gol kaydeden Burak Yılmaz, galibiyette önemli rol oynarken tecrübeli golcü bu sezon ligdeki gol sayısını 15’e yükseltti. Lille’in diğer golünü ise Jonathan David kaydetti.
“SAVUNULMAZ”
Gösterdiği başarılı performansla bu sezon birçok kez Fransa’nın ünlü gazetesi L’Equipe’in kapağında yer alan Burak Yılmaz, dünkü galibiyetin ardından bugünkü gazetenin kapağında yer aldı.
L’Equipe, Burak Yılmaz attığı ikinci golden sonra yaptığı gol sevincini kapağa taşırken “Savunulamaz Burak Yılmaz’ın golleri sayesinde Lille, liderliğini koruyor. Christophe Galtier’in öğrencileri şampiyonluktan sadece iki galibiyet uzakta.” ifadeleri yer aldı.
ŞAMPİYONLUK İÇİN SON İKİ MAÇ
Ligde 79 puanı bulunan Lille, gelecek hafta sahasında St. Etienne’yi konuk edecek. Sezonu Angers deplasmanında kapatacak Lille, iki maçını da kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.
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