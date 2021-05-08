Burnley ligdeki son iç saha maçında ücretsiz bilet dağıtacak
Premier Lig takımlarından Burnley, ligde oynayacağı son iç saha maçında 3 bin 500 adet ücretsiz bileti taraftarlarına dağıtacağını açıkladı.
Kulübün internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada ligin son iç saha maçı olan Liverpool karşılaşmasında kura sistemiyle taraftarlara bilet dağıtılacağı belirtildi.
Açıklamada, gelecek sezon için 10 bin taraftarın sezonluk kombine biletini yenilediği ifade edilirken bu taraftarlar arasından seçilecek 3 bin 500 kişinin Liverpool maçında ücretsiz olarak ağırlanacağı kaydedildi.
“TARAFTARLARIMIZI TEŞEKKÜR ETMEK İSTEDİK”
Kulüp başkanı Alan Pace alınan kararla ilgili, “Bu maç, salgın sırasında kulübe inanılmaz destek veren taraftarlarımızı ödüllendirme fırsatı. Bu nedenle ücretsiz bilet dağıtmaya karar verdik. Taraftarlarımızdan ayrıca isterlerse hayır kurumlarına bağış yapmalarını istiyoruz.” ifadelerini kullandı.
KRİTİK DEPLASMAN
Premier Lig’de küme düşmeme mücadelesi veren Burnley, pazartesi günü Londra’da Fulham’a konuk olacak. Rakibinin dokuz puan önünde bulunan Burnley, Fulham’ı mağlup etmesi halinde ligde kalmayı garantileyecek.
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