Paris Saint-Germain'den Achraf Hakimi açıklaması
Paris Saint-Germain, Inter'den Achraf Hakimi ile beş yıllık sözleşme imzaladı.
Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain, geçtiğimiz sezon Inter forması giyen sağ bek oyuncusu Achraf Hakimi ile 2026 yılına kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.
Kendisini Fransız ekibine beş yıllığına bağlayan sözleşmeye imza atan 22 yaşındaki Faslı oyuncu, şu ifadeleri kullandı:
"Bugün çok gururluyum. İspanya, Almanya ve İtalya deneyimlerimden sonra Paris Saint-Germain, bana yeni bir fırsat sundu. Yeni takım arkadaşlarımla ve taraftarlarımla tanışmak, Parc des Princes'teki coşkuyu hissetmek için sabırsızlanıyorum. Kulüple aynı hedefleri paylaşıyorum, benden bekleneni vermek için elimden geleni yapacağım."
Eylül 2020'de altyapısından yetiştiği Real Madrid'ten İtalyan kulübü Inter'e transfer olan Hakimi, Inter formasıyla çıktığı 45 maçta 7 gol ve 11 asistlik performans göstermişti.
Paris Saint-Germain, transferi şu paylaşımla duyurdu:
Appréciez le talent ! pic.twitter.com/gQqEoqLrPh— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 6, 2021
Video Haberler
- Saman balyası yüklü tır cayır cayır yandı
- Yaralı şahinleri iyileştirip özgür bıraktı
- Yamaç paraşütçüsü, kalkış sırasında düşüp kolunu kırdı
- Lastiği patlayan kamyon devrilerek alev alev yandı
- 'Yazlık Saray' yorumu: Yapılabilinir. Yani ne olacak?
- 36 yolcu taşıyordu! Korku dolu anlar
- AKP'li Ünal ile görüşmüşlerdi! Yuhalanarak kovuldular
- Bahşiş için düğün konvoyunu durduran kişiyi dövdüler
- Komşusuna kızdı! 400 bin liralık otomobili böyle çizdi
- Yavru tilkiyle arıcının dostluğu
En Çok Okunan Haberler
- Exxen'le anlaştığı öne sürülen Müge Anlı'dan açıklama
- Aşı olmayanlara ilk kötü haber geldi
- Soylu'nun istifası iddiasında Binali Yıldırım ayrıntısı
- Akbank mobil çöktü mü? Akbank'tan açıklama geldi
- Yaşamına son veren İlyas Tetik'i üzen olay
- Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?
- AKP'de büyük kopuş yaşandı! Son anket sonuçları kritik
- Diyanet, israfta tam gaz ileri
- Emniyetten kimlik genelgesi: Fotoğrafsız gidilemeyecek
- Soylu'dan Cumhuriyet'e 1 milyon TL'lik dava