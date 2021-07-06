Paris Saint-Germain'den Achraf Hakimi açıklaması

06 Temmuz 2021 Salı, 19:49

Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain, geçtiğimiz sezon Inter forması giyen sağ bek oyuncusu Achraf Hakimi ile 2026 yılına kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kendisini Fransız ekibine beş yıllığına bağlayan sözleşmeye imza atan 22 yaşındaki Faslı oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün çok gururluyum. İspanya, Almanya ve İtalya deneyimlerimden sonra Paris Saint-Germain, bana yeni bir fırsat sundu. Yeni takım arkadaşlarımla ve taraftarlarımla tanışmak, Parc des Princes'teki coşkuyu hissetmek için sabırsızlanıyorum. Kulüple aynı hedefleri paylaşıyorum, benden bekleneni vermek için elimden geleni yapacağım."

Eylül 2020'de altyapısından yetiştiği Real Madrid'ten İtalyan kulübü Inter'e transfer olan Hakimi, Inter formasıyla çıktığı 45 maçta 7 gol ve 11 asistlik performans göstermişti.

Paris Saint-Germain, transferi şu paylaşımla duyurdu: