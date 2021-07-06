Eski Galatasaraylı Bruma için Fenerbahçe ve Beşiktaş devrede

06 Temmuz 2021 Salı, 18:55

İtalyan gazeteci Tancredi Palmeri, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Fenerbahçe ve Beşiktaş imza savaşında... İkisi de PSV Eindhoven'dan Bruma ile temasa geçti" ifadelerini kullandı.

Geçen sezonu Olimpiakos'ta kiralık olarak geçiren Bruma, sağ kanat sol kanat ve forvet arkası pozisyonlarında oynayabiliyor. Geçen sezon Yunanistan Ligi'nde 22 maçta forma giyen 26 yaşındaki Portekizli futbolcu, 7 gol attı, 3 asist yaptı. Bruma, Yunan takımıyla Avrupa Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Yunanistan Kupası dahil olmak üzere toplam 34 maça çıktı. 9 kez ağları sarsarken 5 kez gol pası verdi.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'ın 2013 yılında 13 milyon Avro ödeyerek Sporting Lizbon'dan kadrosuna kattığı Bruma, Süper Lig'de 57 maça çıkmış 12 gol atarken takımına 12 asist katkısında bulunmuştu. Real Sociedad'da kiralık olarak forma giydikten sonra 2017 yılında Bruma 15 milyon Avro'ya Almanya'nın Leipzig takımına gitmişti. Leipzig oyuncuyu 2019 yılında 10 milyon Avro karşılığı PSV Eindhoven'a satmıştı.

Kaynak: Ajansspor