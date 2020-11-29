Paris’te Noel hazırlığı...

29 Kasım 2020 Pazar, 02:00

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, geçen pazar gecesi dünyaca ünlü Champs-Élysées (Şanzelize) Caddesi’ndeki yeni yıl ışıkları için düğmeye bastı ve sokaklar ışıl ışıl oldu. Dünyanın dört bir yanından turist akınına uğrayan bu caddenin ihtişamlı ışıltısının sadece yeni yıl ışıklarıyla sınırlı kalacağını kim tahmin edebilirdi ki? Her yıl milyonlarca turist ağırlayan bu caddede, şimdi kahve içecek bir teras bile kalmadı.

Mağazalar açıldı

Paris’in ünlü markalı mağazaları bu hafta itibarıyla Noel ve yılbaşı vitrin süslemeleriyle açılmaya başladı. Hafta sonuna hazırlanan mağaza sahipleri yasağın kalkmasının ayakta durmak için geç de olsa sevindirici olduğunu, Noel ve yılbaşı satışlarının yıllık satışlarından daha fazla olduğunu söylüyorlar. Mağazaların açılmalarına izin verildi fakat diğer taraftan sokağa çıkma kısıtlaması ise devam ediyor. Alışveriş yapmak isteyenler telefonlarından aplikasyon yöntemi ile izin belgesi doldurmak zorunda. Mağazaların açılış çalışmalarına bir göz atmak, sonbahar havasını soluklamak için Paris’in ünlü caddelerine doğru yürüyoruz. Sonbahardan kışa geçiş, sararan ağaç yaprakları ile güneşin ara ara kendini gösterdiği yağmur altında Paris’in güzelliğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Şehrin ünlü turistik yerlerinin başında gelen Saint Germain Caddesi üzerindeki kafeler kapalı. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen sevgililerin sıkça buluştuğu, romantik aşklara tanıklık eden Cafe de Flore’un kapısı kilitli, terası güvercinlerle dolu. Oysa bu aylarda bu teraslarda yer bulmamız hiç de kolay olmazdı. Notre Dame Katedrali’nin hemen yanındaki Saint Louis Köprüsü’nden geçip Şanzelize Caddesi’ne doğru yürüyorum. Geçen yıl çıkan yangın sonucu çatısı tamamen yanan katedralde tadilat çalışmaları aralıksız devam ediyor, yüksek vinçler ve kalabalık şekilde çalışan işciler göze çarpıyor. Pandemiden önce kalabalıkların olduğu cadde şimdilerde ise tenha...

Test çadırları

Paris Belediyesi çeşitli caddelere halkın virüs testlerini yaptırmaları için test çadırları kurmuş. Bu çadırlarda ücretsiz testler yapılıyor. Eğer istiyorsanız ayda veya iki haftada bir bu çadırlara gelip ücret ödemeden test yaptırabiliyorsunuz. Boğaz ve burun yoluyla yapılan testlerin çoğunun sonucunun yaklaşık iki saat içerisinde verildiği belirtiliyor. Benzer test çadırları Fransa genelinde biçok belediye tarafından da uygulanıyor.

25 milyar Avro ek destek paketi açıklandı

Günlük vaka ve can kaybı sayılarında rekor düzeyde artışın ardından hükümet ikinci kez sokağa çıkma yasağını tekrar başlatınca sayılar biraz olsun düşüşe geçti. İkinci kez yaşadığımız sokak yasağı bu kez birinci yasağa oranla biraz daha hafifletilerek uygulanılıyor. İlköğretim düzeyindeki okullar eylülden beri derslerine devam ederken üniversiteler ara verdi. Yasakla birlikte işyerlerinin çoğu kapatıldı. Başta restoranlar, kafeler ile birlikte bütün eğlence ve spor merkezleri kapalı tutuluyor. Sinema ve tiyatroların bu ay sonunda açılmasına izin verilecek. Hükümet ikinci kez kapatılan iş yerlerinin ve işine gidemeyen çalışanların kayıplarını karşılamak için 25 milyar Avro’luk bir ek bütçe ayırdı. Bu bütçe ile iş yerlerinin kirası ile çalışmayanların ev kiraları ve maaşları devlet tarafından karşılanıyor. Bütçeden ayrıca şirketlerin geçen yılki aylık cirolarına göre para desteği sağlanıyor. Mart ayında başlayan kapatmalarda devlet garantili beş yıl ödemesiz para desteği ise halen devam ediyor. Önceki yılların yaşam özgürlüklerine kavuşmak için umutlar aşı çalışmalarında, uygulama sürecinin başlatılmasında. Kimi uzman, genelde aşı çalışmalarının en az altı ile on yıl arasında sürdüğüne işaret ederken Covid-19 aşılarının oldukça kısa sürede piyasaya sürülme çabasından kaygılı. Salgınla birlikte kapitalizmin para kazanma hırsının devreye girerek aşı savaşlarının yaşanabileceğine işaret ediyor.

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