Park halindeki TIR alev aldı

İzmir'in Buca ilçesinde, park halinde bulunan TIR henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın söndürülürken, TIR'da maddi hasar oluştu.

DHA
14 Aralık 2020 Pazartesi, 04:37
Park halindeki TIR alev aldı
Abone Ol google-news

Olay, 00.30 sıralarında Dede Korkut Caddesi'nde meydana geldi. cadde üzerinde park halinde bulunan 35 AU 8090 plakalı TIR, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınırken, TIR'ın ön kısmında maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedenin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler