Park halindeki TIR alev aldı

14 Aralık 2020 Pazartesi, 04:37

Olay, 00.30 sıralarında Dede Korkut Caddesi'nde meydana geldi. cadde üzerinde park halinde bulunan 35 AU 8090 plakalı TIR, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınırken, TIR'ın ön kısmında maddi hasar oluştu.



Yangının çıkış nedenin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.