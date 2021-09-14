Parklarda tiyatronun son haftası
Tiyatro Kooperatifi Yaz Buluşmaları son haftasında, Ataşehir Deniz Gezmiş Parkı Amfi Tiyatro’da komedi, dram, kara komedi türlerinde altı farklı yetişkin oyununa ev sahipliği yapacak.
20 Eylül Pazartesi akşamı Yapıcı Tiyatro’nun “Benimle Delirir Misin?”, 21 Eylül Salı akşamı Eylül Sahnesi’nin “Dimios”, 22 Eylül Çarşamba akşamı Apartman Sahne’nin “Evin Kokusu”, 23 Eylül Perşembe akşamı Yolcu Tiyatro’nun “Kürklü Venüs”, 24 Eylül Cuma akşamı Tiyatro D22’nin “Hakikat, Elbet Bir Gün” adlı oyunları seyirciyle buluşacak. Tiyatro Kooperatifi Yaz Buluşmaları, büyük ilgi gören programının kapanışını ise 25 Eylül Cumartesi akşamı Altsahne’nin “Sıfırla Bir Arasında” adlı oyunuyla yapacak. Başlangıç saati 21.00 olan oyunların biletleri Mobilet’ten temin edilebiliyor.
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