Parklarda tiyatronun son haftası

14 Eylül 2021 Salı, 04:00

20 Eylül Pazartesi akşamı Yapıcı Tiyatro’nun “Benimle Delirir Misin?”, 21 Eylül Salı akşamı Eylül Sahnesi’nin “Dimios”, 22 Eylül Çarşamba akşamı Apartman Sahne’nin “Evin Kokusu”, 23 Eylül Perşembe akşamı Yolcu Tiyatro’nun “Kürklü Venüs”, 24 Eylül Cuma akşamı Tiyatro D22’nin “Hakikat, Elbet Bir Gün” adlı oyunları seyirciyle buluşacak. Tiyatro Kooperatifi Yaz Buluşmaları, büyük ilgi gören programının kapanışını ise 25 Eylül Cumartesi akşamı Altsahne’nin “Sıfırla Bir Arasında” adlı oyunuyla yapacak. Başlangıç saati 21.00 olan oyunların biletleri Mobilet’ten temin edilebiliyor.

