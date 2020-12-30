Parkta "terör propagandası" iddiasıyla 2 gözaltı
Antalya'da kentin en cok ziyaret edilen ve kalabalık parklarından birinde, "terör propagandası" yaptığı iddia edilen 2 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesinde yer alan kentin ziyaretçi popülasyonunun en yoğun parklarından Yavuz Özcan Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, park içerisinde alkol alan 2 kişi, bağırarak iddiaya göre "terör propagandası" yapmaya başladı.
Parkta arkadaşlarıyla gezen V.Y. (27), hemen polisi arayarak ihbarda bulundu. İhbarla birlikte olay yerine çok sayıda resmi, motorize ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri sevk edildi. Ekipler, park içerisinde V.Y.'nin gösterdiği şüphelilerden birini gözaltına aldı. Park içinde kaçmaya çalışan diğer şüpheli de kısa sürede yakalandı.
Kelepçelenen 2 şüpheli suçlamaları kabul etmezken, ekip otosuna bindirilerek polis merkezine götürüldü.
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