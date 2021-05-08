Parmağınızı yedirecek hafif tarifler
Patlıcanlı, kuru domatesli karabuğday pilavı, yoğurt soslu salata, cevizli kayısı püresi ve daha fazlası… Kilo almayacak, ağzınızın tadını da bozmayacaksınız.
CUMARTESİ
Sahur: İksiri için
Fırın mücver
İftar: 1 büyük bardak su
Dilediğiniz çorbadan 1 kase, tariflerini verdiğim çorbalardan doyana kadar içebilirsiniz.
Ara: Yarım lt su. Izgara kuşbaşı kırmızı et+ salata+ ayran
İftardan 2 saat sonra: 4 dilim hellim ızgara+ 2 disk ananas+ 1 büyük yeşil salata ile
Yemekten sonra yeşil çay.
2 saat sonra: 1 bardak soya sütü+ 1 adet muz+ 1 avuç dolusu nane blenderdan geçirilir.
PAZAR
Sahur: İksiri için
3 domates+ salatalık+ biber+ maydanoz + naneden oluşan çoban salatanız+ 2 haşlanmış yumurtayla birlikte
İftar: 1 büyük bardak
Dilediğiniz çorbadan 1 kase ya da tariflerini verdiğim çorbalardan doyana kadar içebilirsiniz.
Yemekten hemen sonra Türk kahvesi.
Yarım saat sonra yeşil çay.
Ara: Yarım lt su.
İftardan 2 saat sonra: Fırında somon
Sodalı limonata ile eşlik edebilirsiniz.
Yemekten sonra yaseminli yeşil çay.
2 saat sonra: cevizli donmuş kayısı püresi
PAZARTESİ
Sahur: İksiri için
Elmalı şeftalili lapa. 1 kibrit kutusu beyaz peyniri yulaf lapanızdan sonra yiyin.
İftar: 1 büyük bardak su. 1 tabak soğuk çorba
Yemekten hemen sonra Türk kahvesi
Yarım saat sonra yeşil çay
Ara: Yarım lt su.
İftardan 2 saat sonra: Kıymalı sebze yemeği+ yoğurt
Yemekten sonra papatya çayı.
2 saat sonra: 3 top light dondurma
SALI
Sahur: İksiri için
1 su bardağı kepekli makarnayı haşlayınız.
Üzerine 5 domates rendesi ile sos yapın. 3 yemek kaşığı light yoğurttan elde edilmiş ayranla birlikte yiyin.
İftar: 1 büyük bardak su. 1 kase dilediğiniz çorbadan ya da doyana kadar yukarıda tariflendirilmiş çorbalardan içebilirsiniz.
Yemekten hemen sonra Türk kahvesi.
Yarım saat sonra yeşil çay.
Ara: Yarım lt su.
İftardan 2 saat sonra: Etli sebze güveç + light cacık
Yemekten sonra mısır püsküllü form çay.
2 saat sonra: erik kompostosu
ÇARŞAMBA
Sahur: Sahur iksiri
Yoğurt soslu salata
İftar: 1 büyük bardak su.
Dilediğiniz çorbadan 1 kase, yukarıda tariflenmiş çorbalardan ise doyana kadar.
Yemekten hemen sonra Türk kahvesi
Yarım saat sonra yeşil çay.
Ara: Yarım lt su.
İftardan 2 saat sonra: Patlıcanlı, kuru domatesli
Yemekten sonra: Elma kromlu form çayı
2 saat sonra: erik kompostosu
PERŞEMBE
Sahur: İksiri için
İftar: 1 büyük bardak su.
Dilediğiniz çorbadan 1 kase.
Yemekten hemen sonra Türk kahvesi.
Yarım saat sonra yeşil çay.
Ara: Yarım lt su.
İftardan 2 saat sonra: Etli sebze yemeği+ yoğurt+ salata
Yemekten sonra rezene çayı içiniz.
2 saat sonra: dondurmalı yulaf lapası
CUMA
Sahur: İksiri için
2 dilim kepekli ekmekten 1 kibrit kutusu beyaz peynirli tost yanında domates, salatalık, tatlı biber
İftar: 1 büyük bardak su
Çorba
Yemekten hemen sonra türk kahvesi.
Yarım saat sonra yeşil çay
Ara: Yarım lt su.
İftardan 2 saat sonra: közlenmiş patlıcan, közlenmiş kırmızı biber, domates ve biberi ince kıyarak salata haline getiriniz. Limon, elma sirkesi, bir fiske tuzla tatlandırınız. 200 gram yağsız yoğurtla doyana kadar yiyin.
Yemekten sonra yaseminli yeşil çay.
2 saat sonra: 1 orta boy meyve+ 1 çay bardağı kefir
TARİFLER
SAHUR İKSİRİ
Hazırlanışı: 1 dilim elma, 1 dilim limon, 1 poşet yeşil çay, 1 kabuk tarçın, yarım litrelik bardağa konur. Yarıya kadar sıcak su eklenip 2 dakika demlenir. Geri kalan kısmı oda sıcaklığındaki su ile tamamlanır.
SOĞUK ÇORBA
4 kaşık yoğurt ve 1 çay bardağı suyu birlikte çırpın. 1 su bardağı haşlanmış nohut, 1 kahve fincanı haşlanmış, karabuğday, 1 salatalık rendesi ve taze nane ilave edip pul biber ve bir fiske tuzla tatlandırın.
FIRINDA SEBZELİ SOMON
1 takoz somonu dilediğiniz baharatlarla çeşnilendirin.
Derin bir tavada ise 1 yemek kaşığı yağ ile kibrit çöpü biçiminde doğradığınız kabak ve biberleri soteleyin. 1 çorba kaşığı tuzu azaltılmış soya sosu ile lezzetlendirin.
Elmalı şeftalili lapa
4 yemek kaşığı yulaf+ 1 elma rendesi+ 1 su bardağı laktozsuz sütü lapa kıvamına gelinceye kadar pişirin. Üzerine tarçın ve 2 adet küp küp doğranmış şeftali ilave edin.
Etli sebze güveç
3 patlıcan, 1 kase temizlenmiş taze fasulye, 3 kabak, 1 patates, 4 domates, 1 biber, 3 diş sarımsak, 1 soğan.
Soğan ince kıyılır, bir kaşık sıvı yağda kavrulur. Üzerine biberler ilave edilir. Onlar da kavrulur. Kavurma faslına en son sarımsaklar dahil olur. Kavurma sona erince sebzeler eklenir, üzerine domates rendeleri ve daha önceden haşlanmış 100 gram yağsız kuşbaşı eklenir ve 1 taşım kaynatılır. Dilerseniz güveç tenceresinde dilerseniz fırına girmeye uygun bir tencerede karışım alınır ve 180 derecede 1,5 saat pişirilir.
Erik kompostosu
Yarım kilo kırmızı eriği, tarçın kabuğu, zerdeçal (1 kök), havlıcan (1 kök), 1 avuç hibiskus, 2-3 adet karanfille pişirip süzünüz. Soğutarak içiniz.
Yoğurt soslu salata
6 yemek kaşığı kepekli pirinci haşlayınız, bir tabakta ince kıyım marul, salatalık, nane, maydanoz ve dereotu hazırlayınız. Haşlanmış pirinci salataya ilave ediniz
Sos: 1 sade probiyotik yoğurt+ 1 fiske tuz+ kuru naneyi çırpınız ve salata karışımınıza ilave edip iyice karıştırınız.
Patlıcanlı, kuru domatesli karabuğday pilavı
1 su bardağı karabuğday
1 adet küp doğranmış patlıcan+ 1 adet ince kıyım kuru domates
1 adet soğan
Soğanlar 1 yemek kaşığı yağda sotelenir, patlıcan ve kuru domates ilave edilip kavrulmaya devam edilir.
Karabuğday eklenir. Üzerine 2 su bardağı su, bir çimdik tuz, kuru fesleğen, nane, pul biber ilave edilerek pilav gibi pişirilir.
Dondurmalı yulaf lapası
2 yemek kaşığı yulafı ½ elma rendesi ile 1 çay bardağı laktozsuz sütle pişiriniz. Tamamen soğumadan ancak biraz ılıdığında üzerine tarçın ve 1 top light dondurma ilave ediniz. Üzerini 5 adet donmuş vişne ile süsleyiniz. (Dilerseniz vişneleri çözülmeden blenderdan geçirerek sos kıvamına getirebilir ve yulaflı kupunuzun üzerine dökebilirsiniz)
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