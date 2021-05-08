Parmağınızı yedirecek hafif tarifler

08 Mayıs 2021 Cumartesi, 15:59

CUMARTESİ

Sahur: İksiri için

Fırın mücver

İftar: 1 büyük bardak su

Dilediğiniz çorbadan 1 kase, tariflerini verdiğim çorbalardan doyana kadar içebilirsiniz.

Ara: Yarım lt su. Izgara kuşbaşı kırmızı et+ salata+ ayran

İftardan 2 saat sonra: 4 dilim hellim ızgara+ 2 disk ananas+ 1 büyük yeşil salata ile

Yemekten sonra yeşil çay.

2 saat sonra: 1 bardak soya sütü+ 1 adet muz+ 1 avuç dolusu nane blenderdan geçirilir.

PAZAR

Sahur: İksiri için

3 domates+ salatalık+ biber+ maydanoz + naneden oluşan çoban salatanız+ 2 haşlanmış yumurtayla birlikte

İftar: 1 büyük bardak

Dilediğiniz çorbadan 1 kase ya da tariflerini verdiğim çorbalardan doyana kadar içebilirsiniz.

Yemekten hemen sonra Türk kahvesi.

Yarım saat sonra yeşil çay.

Ara: Yarım lt su.

İftardan 2 saat sonra: Fırında somon

Sodalı limonata ile eşlik edebilirsiniz.

Yemekten sonra yaseminli yeşil çay.

2 saat sonra: cevizli donmuş kayısı püresi

PAZARTESİ

Sahur: İksiri için

Elmalı şeftalili lapa. 1 kibrit kutusu beyaz peyniri yulaf lapanızdan sonra yiyin.

İftar: 1 büyük bardak su. 1 tabak soğuk çorba

Yemekten hemen sonra Türk kahvesi

Yarım saat sonra yeşil çay

Ara: Yarım lt su.

İftardan 2 saat sonra: Kıymalı sebze yemeği+ yoğurt

Yemekten sonra papatya çayı.

2 saat sonra: 3 top light dondurma

SALI

Sahur: İksiri için

1 su bardağı kepekli makarnayı haşlayınız.

Üzerine 5 domates rendesi ile sos yapın. 3 yemek kaşığı light yoğurttan elde edilmiş ayranla birlikte yiyin.

İftar: 1 büyük bardak su. 1 kase dilediğiniz çorbadan ya da doyana kadar yukarıda tariflendirilmiş çorbalardan içebilirsiniz.

Yemekten hemen sonra Türk kahvesi.

Yarım saat sonra yeşil çay.

Ara: Yarım lt su.

İftardan 2 saat sonra: Etli sebze güveç + light cacık

Yemekten sonra mısır püsküllü form çay.

2 saat sonra: erik kompostosu

ÇARŞAMBA

Sahur: Sahur iksiri

Yoğurt soslu salata

İftar: 1 büyük bardak su.

Dilediğiniz çorbadan 1 kase, yukarıda tariflenmiş çorbalardan ise doyana kadar.

Yemekten hemen sonra Türk kahvesi

Yarım saat sonra yeşil çay.

Ara: Yarım lt su.

İftardan 2 saat sonra: Patlıcanlı, kuru domatesli

Yemekten sonra: Elma kromlu form çayı

2 saat sonra: erik kompostosu

PERŞEMBE

Sahur: İksiri için

İftar: 1 büyük bardak su.

Dilediğiniz çorbadan 1 kase.

Yemekten hemen sonra Türk kahvesi.

Yarım saat sonra yeşil çay.

Ara: Yarım lt su.

İftardan 2 saat sonra: Etli sebze yemeği+ yoğurt+ salata

Yemekten sonra rezene çayı içiniz.

2 saat sonra: dondurmalı yulaf lapası

CUMA

Sahur: İksiri için

2 dilim kepekli ekmekten 1 kibrit kutusu beyaz peynirli tost yanında domates, salatalık, tatlı biber

İftar: 1 büyük bardak su

Çorba

Yemekten hemen sonra türk kahvesi.

Yarım saat sonra yeşil çay

Ara: Yarım lt su.

İftardan 2 saat sonra: közlenmiş patlıcan, közlenmiş kırmızı biber, domates ve biberi ince kıyarak salata haline getiriniz. Limon, elma sirkesi, bir fiske tuzla tatlandırınız. 200 gram yağsız yoğurtla doyana kadar yiyin.

Yemekten sonra yaseminli yeşil çay.

2 saat sonra: 1 orta boy meyve+ 1 çay bardağı kefir

TARİFLER

SAHUR İKSİRİ

Hazırlanışı: 1 dilim elma, 1 dilim limon, 1 poşet yeşil çay, 1 kabuk tarçın, yarım litrelik bardağa konur. Yarıya kadar sıcak su eklenip 2 dakika demlenir. Geri kalan kısmı oda sıcaklığındaki su ile tamamlanır.

SOĞUK ÇORBA

4 kaşık yoğurt ve 1 çay bardağı suyu birlikte çırpın. 1 su bardağı haşlanmış nohut, 1 kahve fincanı haşlanmış, karabuğday, 1 salatalık rendesi ve taze nane ilave edip pul biber ve bir fiske tuzla tatlandırın.

FIRINDA SEBZELİ SOMON

1 takoz somonu dilediğiniz baharatlarla çeşnilendirin.

Derin bir tavada ise 1 yemek kaşığı yağ ile kibrit çöpü biçiminde doğradığınız kabak ve biberleri soteleyin. 1 çorba kaşığı tuzu azaltılmış soya sosu ile lezzetlendirin.

Elmalı şeftalili lapa

4 yemek kaşığı yulaf+ 1 elma rendesi+ 1 su bardağı laktozsuz sütü lapa kıvamına gelinceye kadar pişirin. Üzerine tarçın ve 2 adet küp küp doğranmış şeftali ilave edin.

Etli sebze güveç

3 patlıcan, 1 kase temizlenmiş taze fasulye, 3 kabak, 1 patates, 4 domates, 1 biber, 3 diş sarımsak, 1 soğan.

Soğan ince kıyılır, bir kaşık sıvı yağda kavrulur. Üzerine biberler ilave edilir. Onlar da kavrulur. Kavurma faslına en son sarımsaklar dahil olur. Kavurma sona erince sebzeler eklenir, üzerine domates rendeleri ve daha önceden haşlanmış 100 gram yağsız kuşbaşı eklenir ve 1 taşım kaynatılır. Dilerseniz güveç tenceresinde dilerseniz fırına girmeye uygun bir tencerede karışım alınır ve 180 derecede 1,5 saat pişirilir.

Erik kompostosu

Yarım kilo kırmızı eriği, tarçın kabuğu, zerdeçal (1 kök), havlıcan (1 kök), 1 avuç hibiskus, 2-3 adet karanfille pişirip süzünüz. Soğutarak içiniz.

Yoğurt soslu salata

6 yemek kaşığı kepekli pirinci haşlayınız, bir tabakta ince kıyım marul, salatalık, nane, maydanoz ve dereotu hazırlayınız. Haşlanmış pirinci salataya ilave ediniz

Sos: 1 sade probiyotik yoğurt+ 1 fiske tuz+ kuru naneyi çırpınız ve salata karışımınıza ilave edip iyice karıştırınız.

Patlıcanlı, kuru domatesli karabuğday pilavı

1 su bardağı karabuğday

1 adet küp doğranmış patlıcan+ 1 adet ince kıyım kuru domates

1 adet soğan

Soğanlar 1 yemek kaşığı yağda sotelenir, patlıcan ve kuru domates ilave edilip kavrulmaya devam edilir.

Karabuğday eklenir. Üzerine 2 su bardağı su, bir çimdik tuz, kuru fesleğen, nane, pul biber ilave edilerek pilav gibi pişirilir.

Dondurmalı yulaf lapası

2 yemek kaşığı yulafı ½ elma rendesi ile 1 çay bardağı laktozsuz sütle pişiriniz. Tamamen soğumadan ancak biraz ılıdığında üzerine tarçın ve 1 top light dondurma ilave ediniz. Üzerini 5 adet donmuş vişne ile süsleyiniz. (Dilerseniz vişneleri çözülmeden blenderdan geçirerek sos kıvamına getirebilir ve yulaflı kupunuzun üzerine dökebilirsiniz)