Parti içinden Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli'ye istifa çağrısı yapıldı
Aydın Sultanhisar AKP İlçe Yöneticisi Mustafa Altındal, Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli'ye istifa çağrısında bulundu.
Ekonomik kriz nedeniyle zor durumda olan çiftçi, tam kapanma uygulamasına geçilmesiyle iflasın eşiğine geldi. Girdi maliyetlerin yükselmesi, ürünün para etmemesi gibi nedenler ile icralık hale gelen çiftçiler seslerini duyurmaya çalışıyor.
Odatv'de yer alan habere göre, semt pazarlarının kapatılması ile mahsulü elinde kalan üreticilerden bazıları, hem ürünlerinin para etmemesi hem de tam kapanma uygulaması hayata geçmesiyle mahsulünü yollara döktü.
Son olarak Aydın Sultanhisar AKP İlçe Yöneticisi Mustafa Altındal da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli’ye istifa çağrısı yaptı.
Altındal, paylaşımında, “Acilen Tarım Bakanı istifa etsin. Meyve ve sebze üreten çiftçiyi bitirdiniz” ifadelerini paylaştı.
Yerel gazetelere konuşan AKP Sultanhisar İlçe Başkanı Yüksel Yılmazoğlu, "Kendisiyle aramız açık, görüşmüyoruz. Kendisini aradım telefonlarımı açmıyor. Kendisinin istifa ettiğini söylemiş, bize henüz ulaşmadı. İstifa bize ulaşırsa gereğini yaparız. Ulaşmazsa da arkadaşlarla bir toplantı gerçekleştirdikten sonra bir karar verip gereğini yaparız" dedi.
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