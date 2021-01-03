Partili rektörler: 7'si milletvekili 12 AKP'ye yakın 12 kişi
Seçilmiş rektör dönemini sona erdiren AKP, “partili rektör” atamalarını sürdürüyor. Geçmiş dönemlerde de 7’si eski milletvekili AKP’ye yakın 12 kişi rektör olarak atanmıştı.
Eski AKP milletvekili Necdet Ünüvar Ankara Üniversitesi’nde, eski AKP Kütahya Milletvekili Vural Kavuncu, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde, eski AKP İstanbul Milletvekili Cevdet Erdöl, İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde, eski AKP Edirne Milletvekili Necdet Budak Ege Üniversitesi’nde, eski AKP İzmir Milletvekili Nükhet Hotar ise 9 Eylül Üniversitesi’nde rektör olarak görev yapıyor. Eski AKP Ankara Milletvekili Aşkın Asan, Avrasya Üniversitesi’nde, eski AKP Şanlıurfa Milletvekili Mazhar Bağlı da Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nde rektör olarak görev yapmıştı. AKP milletvekili Öznur Çalık’ın kardeşi Aysun Bay Karabulut, Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nde, AKP milletvekili Havva Çalış’ın eşi Mustafa Çalış Erciyes Üniversitesi’nde, 2007 genel seçimlerinde AKP’nin Erzurum Milletvekili aday adayı olan Ömer Çomaklı’nın da Atatürk Üniversitesi’nde rektörlük görevi sürüyor. AKP milletvekili Sıtkı Güvenç’in kardeşi İsmail Güvenç, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü’ne, yerel seçimlerde AKP’nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Hasan Gönen de Eskişehir Osmangazi Üniversitesi rektörlüğüne atanmıştı. Söz konusu üç ismin görev süreleri doldu.
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