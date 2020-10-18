Pasaport İskelesi tadilata giriyor

18 Ekim 2020 Pazar, 16:51

Körfez içi yolculu gemi seferlerinin en yoğun noktalarından biri olan tarihi Pasaport Vapur İskelesi tadilata alınıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nce yürütülen çalışmalar kapsamında; iskele üzerindeki ahşap kaplamalar ve korkuluklar ile yürüyüş yolunun altındaki çelik konstrüksiyon yenilenecek.

Bakın ve onarım çalışmaları, İzmir Liman Başkanlığı nezdinde yürütülen izin prosedürlerinin tamamlanmasının ardından 19-25 Ekim haftası içinde başlayacak ve 75 gün sürecek. Bu süreçte yolcu gemileri, Pasaport Mendireği içinde, mevcut iskelenin yakınına kurulan yüzer iskeleyi kullanacak.