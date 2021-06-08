Pasaportları iptal edilen Sedat Peker'in avukatları hakkında yeni gelişme
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in 6 avukatının iptal edilen pasaportları iade edildi.
Avukat Ersan Barkın'ın da aralarında olduğu Sedat Peker'in altı avukatının, iptal edilen pasaportlarının iade edildiği öğrenildi.
Avukat Ersin Barkın, dün yaptığı açıklamada, pasaportunun iptal edildiğini belirtmişti. Barkın, “Bir avukatın, salt bir kimsenin avukatı olduğu nedeniyle özgürlüklerine müdahale edecek biçimde idari yaptırımla karşı karşıya kalması, kabul edilebilir değildir” demişti.
Barkın da bugün de "Dün gece e-devlet sistemi üzerinden baktığımda pasaport bilgilerimin geri geldiğini gördüm. Böylece pasaportlardımızın iade edildiğini öğrenmiş olduk" dedi.
Peker'in; Barkın'ın da aralarında olduğu altı avukatının pasaportlarının iade edildiği öğrenildi.
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