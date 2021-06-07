Hanefi Avcı'dan Peker açıklaması: Öyle şeyler söyledi, öyle özel olayları anlattı ki...

07 Haziran 2021 Pazartesi, 22:19

Eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, suç örgütü lideri Sedat Peker'in devlet-siyaset-mafya ilişkilerine dair Youtube kanalı aracılığıyla ortaya attığı iddiaları için konuştu.

Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayan eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, Peker'in konuşmaları için "Çok ağır şeyler anlatıyor, ağır ithamlılarda bulunuyor" dedi. Avcı, "Genel anlamıyla bakıldığında birkaç abartılı olabilir ama büyük oranda doğru olduğu gözüküyor. Araştırılırsa belli mesafeler alınabilir. Son zamanlarda suç örgütleri, yeraltı örgütlerin faaliyetleri geniş bir alana yayılmaya başladı. Anlattıklarından önemli neticeler çıkarılarak, iyi analiz yaparak bir daha toplumun böyle şeyleri yaşamaması için bir fırsat olduğu kanaatindeyim" değerlendirmesi yaptı.

"ÖYLE ŞEYLER ANLATTI Kİ..."

Ortaya atılan iddialar için "Bu 'uzaktan duydum' değil, 'fiilen içinde bulundum, karar aldım, yaptırdım' türünden ifadeler" diyerek dikkat çeken Avcı, "Öyle şeyler söyledi ki, öyle özel olayları anlattı ki, iyi bakarsak hakikaten dehşetle karşı karşıyayız. Kutlu Adalı'nın öldürülmesi olayını anlattı. Anlattığı çok şey vahim. Küçük bir araştırmayla olayların failleri bulunacak durumda. Bu sıradan, geçiştirilecek bir durum değil. Hukuk sistemini çalıştırabilmek lazım." diye konuştu.

Peker'in söylediğinin sadece bir bilgi ve ihbar olduğunu belirten Avcı, "Bu suç örgütü mensubu olduğu için ona göre değerlendirirsiniz. Olduğu gibi kabul etmek yerine geniş araştırabilirsiniz. Bizi kasti yönlendirmeye kalkabilir. Ancak bu dediklerini ihbar kabul edip, polis ve yargının kanuna uygun bir şekilde soruşturmasına biz bilgi diyeceğiz. İlgili kurumlar bunu alıp değerlendirmeden bilgiye dönüşemez. Siyaset bunu böyle görmeyebilir ama devletin kurumları, hukuk sistemi bunu ihbar kabul eder, araştırır, soruşturur, bilgiye dönüştür. Bunu tümden kabul etmek de yanlıştır. Yüzde yüz doğru diyemeyiz ama mutlaka araştırması gerekir" uyarısı yaptı.

"GECİKİLİRSE DELİLLER YOK EDİLEBİLİR"

Sedat Peker'in anlatımlarının tarihi fırsata çevrilmesi gerektiğini dile getiren Hanefi Avcı "Şu veya böyle tahrik edilerek daha çok bilgilere ulaşılmalı. Bunu mevcut iktidarın yapması lazım. Olay sıcak. Sedat Peker'in ille de buraya gelmesi şart değil. Şu an soruşturma, tahkikat yapmak çok kolay. Gecikirsek bir kısım şeyler örtülebilir. Bu olaylar değişir, deliller azalır, şahitler değiştirilir. O yüzden şu anda fırsat var. Bu yapılabilir, yapılacak imkan da var. Yeter ki şimdiki yönetim bu iradeyi göstermesi lazım" ifadelerini kullandı.

"İNŞALLAH ANLATMAYA DEVAM EDER"

Normalde bu tür bir dosyanın soruşturmasına bulunduğu ilde başlanması, merkezden de destek verilmesi gerektiğine işaret eden Avcı, "Ben Kaçakçılık Daire Başkanı olduğum dönemde Sedat Peker Kelebek Operasyonu'nda mahkum oldu. Herkesten, emniyet müdüründen, savcıdan kahramanlık bekleyemeyiz. Onlara destek vermek gerekir. Geçenlerde emekli bir emniyetçiyle görüştüm. Dedi ki, "Geçmişte birisi alındığında Ankara'dan telefon gelirdi ve biz zorlanırdık". Bu tür olaylarda Ankara'da siyasi bürokrasi emniyeti arar. Emniyet de ili arar. 'Suçu nedir, daha hafif işlem yapın' diye telkinde bulunur. Bu da 'yukarısı bu adama sahip çıkıyor' olarak anlaşılır.Bunlar yukarıdan destek gördüğü müddetçe yeterli mücadele yapılabilir. Bu kişi 30 yıldır faaliyetlerin içerisinde. Bunların hepsini hatırlamayabilir. Bir kısmını hatırlatırsanız anlatır. Karşı belgeler konulursa çok daha rahat konuşabilir. Yeraltı örgütleri kendi ilgi sahasında olan her şeyi araştırırlar, her şeyi bilirler. Emniyet, yargıdan bununla ilişkili olanlardan sürekli bilgi akar. Çok önemli bilgilere sahiptir. İnşallah anlatmaya devam eder diye düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.



