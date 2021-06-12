Pascal Siakam sezon açılışını kaçıracak

12 Haziran 2021 Cumartesi, 13:24

Toronto Raptors’tan yapılan açıklamada Siakam’ın geçtiğimiz hafta sol omzundaki yırtık sebebiyle ameliyat olduğu belirtildi. Rehabilitasyon süresinin de hesaba katılarak yıldız oyuncunun yaklaşık 5 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.

SEZONU ERKEN KAPATTI

Raptors’ın 8 Mayıs’ta Memphis ile oynadığı maçta sakatlanan Pascal Siakam, takımının son dört maçında kadroda yer almamıştı. Siakam’ın lig ilk iki haftasından sonra takıma dönebileceği kaydedildi.

Bu sezon 21.4 sayı ortalamasıyla oynayan Siakam, takımın en skorer oyuncusu olmuştu.