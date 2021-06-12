Metin Öztürk: "Seçilirsek bir yıl sonra tekrar seçime gideceğiz"
Metin Öztürk, seçilmeleri halinde gelecek yıl tekrar seçime gideceklerini açıkladı.
Galatasaray'da başkan adaylarından Metin Öztürk, başkanlık seçimi öncesinde açıklamalarda bulundu.
19 Haziran'da yapılacak seçimler öncesinde Metin Öztürk, "Galatasaray son iki yılda çok hırpalandı. 3 yıllığına geliyoruz ancak 1 yıl sonra kulübü seçime götüreceğiz. Güvenoyu için 28 Mayıs 2022’de seçim yapacağız” ifadelerini kullandı.
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