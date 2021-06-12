Metin Öztürk: "Seçilirsek bir yıl sonra tekrar seçime gideceğiz"

Metin Öztürk, seçilmeleri halinde gelecek yıl tekrar seçime gideceklerini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
12 Haziran 2021 Cumartesi, 11:09
Metin Öztürk:
Abone Ol google-news

Galatasaray'da başkan adaylarından Metin Öztürk, başkanlık seçimi öncesinde açıklamalarda bulundu.

19 Haziran'da yapılacak seçimler öncesinde Metin Öztürk, "Galatasaray son iki yılda çok hırpalandı. 3 yıllığına geliyoruz ancak 1 yıl sonra kulübü seçime götüreceğiz. Güvenoyu için 28 Mayıs 2022’de seçim yapacağız” ifadelerini kullandı.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler