Metin Öztürk: "Seçilirsek bir yıl sonra tekrar seçime gideceğiz"

12 Haziran 2021 Cumartesi, 11:09

Galatasaray'da başkan adaylarından Metin Öztürk, başkanlık seçimi öncesinde açıklamalarda bulundu.

19 Haziran'da yapılacak seçimler öncesinde Metin Öztürk, "Galatasaray son iki yılda çok hırpalandı. 3 yıllığına geliyoruz ancak 1 yıl sonra kulübü seçime götüreceğiz. Güvenoyu için 28 Mayıs 2022’de seçim yapacağız” ifadelerini kullandı.